Magyar Szövetség: Drucker memorandumát nem támogatjuk

Az Oktatáspolitikai Műhely partnerszervezetei közösen véleményezték a Drucker-féle memorandumot, a dokumentumot a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége ma juttatta el az oktatási minisztériumnak.

Miután az Oktatáspolitikai Műhelynek a szlovákiai magyar alapiskolákat hátrányosan érintő kormányrendelethez a társadalmi egyeztetés során benyújtott javaslatát az oktatási tárca hivatalnokai elutasították, a minisztérium memorandumban fogalmazta meg a nemzetiségi iskolahálózat racionalizálásával kapcsolatos elképzeléseit és elvárásait.

Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke és Tamás Erzsébet, a magyar párt oktatási szakpolitikusa már korábban is arról tájékoztatott, hogy a magyar iskolahálózatnak nem egy jogi, anyagi és módszertani garanciákat nem tartalmazó memorandumra, hanem időre, illetve az átmeneti időszakban a nemzetiségi oktatás sajátosságait is figyelembe vevő finanszírozási rendszerre van szüksége.

Gubíkék kijelentették, hogy egy olyan dokumentumot, amely veszélyezteti az anyanyelvi oktatás elérhetőségét és minőségét, egészen biztosan nem írnak alá.

A magyar politikusok szerint az iskolák finanszírozását módosító kormányrendelet 170 alapiskolát érint hátrányosan, ezek jelentős részét az önkormányzatok támogatása nélkül a megszűnés fenyegetheti.

Az Oktatáspolitikai Műhelyben együttműködő szervezetek (Comenius Pedagógiai Intézet, Innovatív Oktatásért Intézet, Konstantin Filozófus Egyetem KETK, Magyar Szövetség, Pro Civis, Selye János Egyetem, Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége) a szaktárca által kidolgozott memorandumot nem kötelező érvényű politikai dokumentumnak tartják, és nem támogatják.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének szakvéleménye ITT olvasható.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma