Az adventi időszakban is érdemes ellátogatni Besztercebányára

Advent második vasárnapjához közeledve egyre több helyen készülnek már a karácsonyi vásárokra. A kisebb településeken néhány napra tervezik a közösségerősítő alkalomnak is beillő karácsonyváró vásárok tartamát. A nagyobb városokban az egész adventi időszakban várják az érdeklődőket a karácsonyi vásárba. Besztercebányán november 28-án nyitották meg a hagyományos karácsonyi vásárt.

A bányaváros történelmi központja, az egykori piactér, ma Szlovák nemzeti felkelés tere, ad otthont a karácsonyi forgatagnak.

A több száz éves polgárházakkal, palotákkal és templomokkal szegélyezett tér különös hangulatot áraszt az év utolsó heteiben.

A téren egymás mellett sorakoznak a gasztronómiai finomságokat, a kézműves és háztáji termékeket kínáló standok. A helyi ételspecialitások és a hagyományos lacikonyha finom falatjai mellett a különféle forró italok, forralt bor, alkoholos és alkoholmentes puncsok sem hiányozhatnak.

Az érdeklődők akár a karácsonyi asztalra szánt édességet, az elmaradhatatlan ostyát is beszerezhetik az újra árusokkal megtelt egykori piactéren. Ám a sütés és főzés alapanyait is megvásárolhatják a háztáji termékeket kínáló standoknál.

A kézművesekből is akad bőven. Karácsonyi díszek, apró ajándéknak való tárgyak, míves textiltermékek találhatóak a karácsonyi vásárban.

A Szentháromság-szobor tövében felállított szabadtéri színpad adventváró programoknak ad helyet. Kórusok karácsonyi hangversenyei, zenészek koncertjei valósulnak meg.

Az ünnepvárás pillanatait erősítő hangulatos programok mellett hitet erősítő alkalmak is sorra kerülnek. Ökumenikus istentiszteletek és egyéb karácsonyváró alkalmak valósulnak meg ebben az időszakban a besztercebányai templomokban.

Ottjártunkkor, egy december elejei hétköznap késő délutánján már fokozatosan megtelt a piactér.

Sokan érdeklődtek és vásároltak. Mások egy forró italra álltak meg. Kisebb baráti társaságok, családtagok gyűltek össze a hangulatos kis fabódénál.

A hangulatot fokozta a karácsonyi díszkivilágítás, ami a tér növényzetén, a történelmi épületek homlokzatán egyaránt megtalálható.

A karácsonyváró rendezvénynek jótékonysági célja is van. Idén a Szlovákiai Vakok és Gyengénlátók Unióját támogatják mindazok, akik az italokhoz vásárolt poharakat leadják az erre kihelyezett standnál, s nem kérik vissza a pohár árát.

A karácsonyi időszakban is érdemes ellátogatni Besztercebányára. A vásárban történő barangolás és a karácsonyi hangulat átélése mellett számos látnivalót kínál az egykori bányaváros.

Múzeumok, galériák kiállításai, a számos templom vár felfedezésre. Elég csak a Thurzó-házra és a benne lévő kiállításra, a Bethlen-házra és annak tárlatára, avagy a Mátyás-ház kincseire és az egykori Pretórium épületére gondolunk.

A csodás templomokba a szertartások idején túl is érdemes benézni és egy picit elcsendesedni. A történelmi központban található Szűz Mária mennybemenetele plébániatemplomba, a Xavéri Szent Ferenc-katedrálisba, és az Alsó utcában található Szent Erzsébet-templomba érdemes betérni az ottani tartózkodás alatt.

A karácsonyi vásár január 6-ig tart a bányaváros történelmi központjában.

