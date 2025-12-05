Gašpar szerint a Hlas javaslata megkérdőjelezi a módosítás értelmét

Tibor Gašpar (Smer-SD), a parlament alelnöke szerint a Hlas-SD új módosító javaslata megkérdőjelezi a Bűncselekmények Áldozatainak és a Társadalomellenes Tevékenységet Bejelentőknek Védelmet Nyújtó Hivatalról szóló törvény értelmét. Mérlegeli, hogy emiatt ő is újabb módosítást terjeszt elő.

„Egyértelműnek tartom, hogy a munkáltatónak is kellő jogokat kell biztosítani, ha az az érzése, hogy az ellene tett bejelentés nem megalapozott. És hogy az ügyész döntését megvizsgálja a felettes ügyész” – mondta Gašpar.

Továbbá úgy véli, az államnak rendszeresen felül kell vizsgálnia a bejelentőnek nyújtott védelem megalapozottságát, mint például az előzetes letartóztatásoknál.

A Bűncselekmények Áldozatainak és a Társadalomellenes Tevékenységet Bejelentőknek Védelmet Nyújtó Hivatalról gyorsított eljárásban tárgyal a parlament.

A Hlas-SD módosító javaslatot terjesztett be, hogy a tervezetet összhangba hozza az uniós irányelvekkel.

Kikerülne a törvényből, hogy a munkaadó felülvizsgáltathassa a bejelentőnek nyújtott védelmet, továbbá az a kitétel is, hogy a bejelentőnek munkaviszonyban kell lennie annál a szervezetnél, amelyre a bejelentése vonatkozik.

TASR/Felvidék.ma