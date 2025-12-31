Óévbúcsúztató hálaadó zarándoktúra a Zoborra

A portálunkon is meghirdetett zarándoklat december 30-án valósult meg a felvidéki Mária Út Zobor-vidéki hálózatában működő lelkes csapat szervezésében, amikor 5. alkalommal szólította meg Patay Péter a szűkebb és tágabb régióból érkezőket, hogy együtt adjanak hálát az immár búcsúzó év folyamán megtett zarándoklatokért, az együtt szerzett élményekért, közös imádkozásokért, melyeket a Szentév idején a Remény zarándokaiként éltek meg.

Az év utolsó előtti napjának hideg, napsütéses reggelén gyülekeztek a nyitrai kórház parkolójában. A felhívásra nem csak a Zobor-vidék falvaiból, de a Csallóközből és a párkányi régióból is érkeztek vállalkozók.

Lelki vezetőül Ďurčo Zoltán helynök atya és Andrusko Gyula nagycétényi plébános csatlakozott a lelkes csapathoz, akikkel az elmúlt időszakban több ízben együtt zarándokoltak.

Elsőként a vékony hóréteg borította Szent Hippolit-kolostor romjainál hangozott el a hálaadó imádság és Szent Patrik úti imája.

A déli harangszó az Úr Angyala imádságának elmondása közben találta őket, majd felérve a Millenniumi emlékmű megmaradt talpazatához, ismét hálaadásra került sor.

Ezt követően Kanyicska Ilona, Kanyicska Krisztina és Gál Attila szavalatokkal színesítették a programot. Elhangzott többek között Sík Sándor Te Deum című hálaadó verse és más költemények Isten dicsőségére. Befejezésül felcsendült A csitári hegyek alatt című népdal, majd a nemzeti himnusz eléneklése zárta a Zobor-hegyi együttlétet.

Visszafelé indulva megálltak a Szent Zoerard-barlangnál, ahol Szent Zoerard-András és Benedek remeték éltek. Az István királlyal, Imre herceggel és Gellért püspökkel együtt 1083-ban szentté avatott remeték életét és legendáját a 11. században élt Boldog Mór pécsi püspök írta meg, Benedek és Fülöp apátok elbeszélései alapján. Itt engedélyezték számukra a remeteéletet a Zobor-hegyen. Ezt az ősi magyar emléket idézték fel, hiszen a szent neve már csak szlovák nyelven olvasható a barlangnál.

Visszaérkezve a kiindulóponthoz mondtak búcsút egymásnak, abban a reményben, hogy jövőre újra együtt zarándokolnak majd.

Patay Péter, a Via Mariae Polgári Társulás elnökségi tagja a zarándokév lezárásaként portálunknak elmondta:

„A remény évének lezárása alkalom nemcsak arra, hogy hálával gondoljunk a megélt zarándoklatokra, mint kapott ajándékokra, de arra is, hogy elfogadjuk a reményt, mint az életünk folyamatos megújulásának forrását, és mint Krisztusba vetett hitünk megerősítését.

A Szentévben Zoboraljáról indulva 20 zarándoklat valósult meg, melyen félezernél is több zarándok vett részt. Zarándokoltunk gyalogosan, autóbusszal, vonattal, és 25 jubileumi templomot látogattunk meg Szlovákiában, Magyarországon, Ausztriában, Olaszországban és Franciaországban” – mondta el a zoboralji szervező.

Gratulálunk a rendkívüli teljesítményhez, és további kitartó szervezést, megvalósítást, gazdag zarándokélményt kívánunk!

Berényi Kornélia/Felvidék.ma