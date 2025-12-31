Home Egyéb Téli olimpia, labdarúgó-vb és budapesti BL-döntő a 2026-os versenynaptárban
(Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Jövőre a februári téli olimpia és a nyári labdarúgó-világbajnokság lesz a sportvilág két csúcseseménye, de Magyarország is több nagy nemzetközi versenynek ad otthont, ezek közül kiemelkedik a labdarúgó Bajnokok Ligája döntője.

A magyar főváros 2019-ben már rendezett női Bajnokok Ligája-döntőt a Groupama Arénában. A Puskás Aréna 2020-ban európai Szuperkupa-mérkőzés, 2021-ben Európa-bajnoki meccsek, 2023-ban Európa Liga-finálé házigazdája volt, május 30-án pedig a férfi BL-döntővel folytatódik a sor.

A sportág történetében először kerül sor – szeptember 11-13-án – az atlétikai Világdöntőre, mégpedig a Nemzeti Atlétikai Központban. Ugyanitt rendezik július 14-én a nemzetközi szövetség kontinentális sorozatának arany minősítésű versenyét, a Gyulai Memorialt.

A hagyományokhoz hűen megtalálható a versenynaptárban a női és férfi párbajtőr Grand Prix és a kard világkupaverseny márciusban, ugyancsak a fővárosban. Áprilisban szintén Budapesten lesz a női divízió I/A jégkorong-világbajnokság. Május első hétvégéjén a Balaton Parkban Superbike vb-futamot bonyolítanak le. A kajak-kenu világkupára is e hónap elején kerül sor Szegeden, a következő héten pedig Gyuláról rajtol a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny.

Június 6-7-én zajlik majd a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntője az MVM Dome-ban. A gyorsaságimotoros-világbajnokság mezőnye Balatonfőkajárra látogat ezen a hétvégén. Szabadtüdős búvárúszó vb-t is rendeznek Budapesten június első napjaiban, Dunaremetén pedig Magyarország történetében először vadvízi világkupaversenyt bonyolítanak le. A Forma-1-es Magyar Nagydíjra jövőre július 24-26-án kerül sor. Augusztusban pedig Európa legjobb fallabdázói érkeznek Budapestre.

A magyar labdarúgó-válogatott a Nemzetek Ligája B-osztályában kezdi meg szereplését októberben és novemberben, az ellenfeleit még nem ismeri Marco Rossi szövetségi kapitány együttese, a sorsolást februárban tartják.

Az év két kimagasló sporteseménye a február 6. és 22. között Milánó és Cortina központú XXV. téli olimpia, valamint az először három országban, az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában június 11. és július 19. közötti labdarúgó-világbajnokság. Az ifjúsági olimpiát először rendezik meg Afrikában – Dakarban –, október végétől két héten át.

MTI/Felvidék.ma

