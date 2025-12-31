Home Régió Magyar pékség, magyar szó Léva belvárosában
Régió

Magyar pékség, magyar szó Léva belvárosában

Pásztor Péter
(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Alig néhány napja nyitotta meg Magyarország egyik legismertebb pékszaküzletlánca mintaboltját a lévai Hősök terén. A gazdag kínálat mellett üde színfoltot jelentenek a magyar nyelvű feliratok és a magyar nyelvű kiszolgálás a járási székhelyen.

Mint ahogy az „Ahol magyarul beszélhetsz Léván” közösségi oldalon is olvasható: a Lipóti pékség megérkezett Lévára. Mindenkit szeretettel várnak.

A kínálatban található helyben sült nosztalgiakifli, kovászos kenyerek, rozs-, tönköly-, valamint hajdinapékárú. Emellett a Kemenes cukrászat és Cserpes sajtműhely termékei is beszerezhetőek a mintaboltban.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A pékárú mellett tejtermékek és háztáji füstölt húsárú is kaphatók a boltban. Ugyan csak pár napja nyílt meg, már visszajáró vendégei is vannak a kis üzletnek.

Minden felirat kétnyelvű, így minden információ magyar nyelven is elérhető. Ahogy a személyzet is beszél magyarul.

Sajnos napjainkban mindez már kivételesnek számít Léván, hiszen alig akad pár olyan üzlet, bolt, patika, ahol magyar, vagy magyarul is tudó alkalmazott fogadja a vásárlót.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Ezért is szívet melengető a magyar felirat és a magyar szó az egykor szinte színtiszta magyar Léva belvárosának üzlethelyiségében.

A nosztalgiakiflijük (is) nagyon finom…

Pásztor Péter/Felvidék.ma

