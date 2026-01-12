Gyertyagyújtással emlékeztek a Don-kanyar áldozataira Megyercsen

Idén harmadik alkalommal csatlakozott a Magyar Szövetség helyi szervezete a Fiatalok a Nemzetért Alapítvány kezdeményezéséhez, amely „Gyújts egy gyertyát a Don-kanyar háborús áldozatainak emlékére” mottóval hív közös főhajtásra szerte a Kárpát-medencében. A megemlékezést a második világháborús emlékműnél tartották.

A résztvevők mécseseket helyeztek el az emlékműnél azokért a magyar katonákért, akik 83 évvel ezelőtt a Don-kanyarban vesztették életüket. A hideg, zord időjárás ellenére szép számban gyűltek össze mindazok, akik számára fontos a történelmi emlékezet és az elesettek előtti tisztelgés.

Az emlékező beszédet Zink Vass Nóra, helyi önkormányzati képviselő, a Magyar Szövetség Nyitra megyei képviselőjelöltje mondta el. Ebben kiemelte, nyolcvanhárom év telt el azóta, hogy magyar katonák százezrei indultak el idegen földre, a Don-kanyar felé. Nem dicsőségért, nem hódítani, hanem parancsra. Fiúk, apák, testvérek, férjek. Olyan emberek, akik mögött otthon maradt egy anya aggódó tekintete, egy feleség ölelése, egy gyermek kézfogása.

Szavaiban arra emlékeztetett, hogy a Donnál nemcsak a fegyverek öltek, hanem a dermesztő hideg, az éhség és a reménytelenség is. Hangsúlyozta, a Don-kanyar tragédiája nem hadtörténeti adat vagy statisztika, hanem ezrek sorsa. Olyan fiataloké, apáké és férjeké, akik parancsra, felkészületlenül, embertelen körülmények között kerültek a frontra, és akik közül sokan soha nem tértek haza.

A képviselő beszédében rámutatott, hogy a gyertyák fénye nemcsak emlékezést jelent, hanem figyelmeztetés is a jelen számára – arra, hogy a béke törékeny, a háború pedig mindig az embert pusztítja el először. A megemlékezés csendje egyszerre volt főhajtás az elesettek előtt és ígéret, hogy az utókor nem feledkezik meg róluk.

A szervezők köszönetet mondtak a polgármesternek és a községi hivatal munkatársainak, akik a megemlékezés előtt megtisztították a helyszínt a hótól, lehetővé téve a méltó főhajtást.

Az emlékezés gyertyáinak fellobbanó lángja idén is azt üzente: a Don-kanyar áldozatainak emléke tovább él a közösség emlékezetében.

SZE/Felvidék.ma