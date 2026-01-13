Home Képriport A Don-kanyar áldozataira emlékeztek Uzapanyiton és Nemesradnóton
A Don-kanyar áldozataira emlékeztek Uzapanyiton és Nemesradnóton

Pósa Homoly Erzsó
Égnek a mécsesek Nemesradnóton a Don- kanyar áldozatainak emlékére (Fotó: HE/Felvidék.ma)

A Rimaszombati járásban Uzapanyiton és Nemesradnóton csatlakoztak a Fiatalok a Nemzetért Alapítvány gyertyagyújtási akciójához, melyet a doni katasztrófa nyolcvanharmadik évfordulója alkalmából hirdettek.

Uzapanyiton a község parkjában található II. világháborús emlékműnél, Nemesradnóton a református templomban a II. világháborús emléktábla alatt gyújtottak gyertyát. Utóbbi helyen külön megemlékeztek Pósa Gézáról, aki ténylegesen a doni harcokban vesztette életét.

Fotó: Pósa Homoly Erzsó

Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma

