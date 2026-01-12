Legkevesebb 67 napot ülésezik 2026-ban a szlovák parlament

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának képviselői 2026-ban összesen legkevesebb 67 napot töltenek majd a plenáris ülésteremben. Ez derül ki a parlament honlapján közzétett üléstervből, amely szerint az idei évre összesen öt rendes ülésszakot terveztek.

Az első 2026-os ülésszak január 27-én kezdődik, és a tervek szerint február 13-ig tart. Márciusban a képviselőknek nem lesz plenáris ülésük. A következő ülésszak április 14. és 30. között zajlik majd. Ezt követően május 26-án ülnek össze ismét a törvényhozók, az ülésszak 12 napig tart, és június 12-én zárul – ez lesz az utolsó rendes ülés a nyári szünet előtt.

A nyári szünet után szeptember 15-én térnek vissza a képviselők a parlamentbe, az őszi ülésszak október 9-ig tart. Az év utolsó rendes ülésszaka november 17-én kezdődik, és december 11-ig tart a jelenlegi ütemterv szerint.

A parlament hangsúlyozza, hogy az ülésterv csupán előzetes menetrend, így a tényleges ülésszakok száma és hossza változhat.

„Az, hogy végül hány napot ülésezik a parlament, attól függ, milyen gyorsan tudják a képviselők megtárgyalni az egyes ülések napirendjét”

– áll a dokumentumban.

A rendes ülésszakokon túl a Nemzeti Tanács rendkívüli üléseket is tarthat, például egy kormánytag leváltására irányuló indítvány, vagy valamely konkrét, a képviselők által kezdeményezett téma megtárgyalása miatt.

