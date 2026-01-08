Gyújtson gyertyát a Don-kanyar áldozatainak emlékére!

A Fiatalok a Nemzetért Alapítvány gyertyagyújtási akciót hirdetett a doni katasztrófa nyolcvanharmadik évfordulója alkalmából.

Mint a felhívásukban írják: szeretnék felhívni a figyelmet a Don-kanyar magyar áldozatainak emlékére hirdetett gyertyagyújtási akcióra.

A szervezők arra kérik az akcióhoz csatlakozókat, hogy gyújtsanak egy gyertyát a saját településeiken lévő világháborús emlékhelynél január 12-én.

A fotókat január 14-ig küldjék el az info@fiatalokanemzetert.hu e-mail címre, vagy privát üzenetben az alapítvány hivatalos közösségi oldalán. A fotók elküldésének határideje január 14-e.

A magyar hadsereg második világháborúban elszenvedett legnagyobb tragédiájának helyszíne a Don-kanyar. A Vörös Hadsereg 1943. január 12-én indított támadást a Magyar 2. hadsereg ellen. A több mint kétszázezer fős magyar hadsereg mintegy százezer honvédje veszett oda.

PP/Felvidék.ma