A Világosság református egyházi műsor március 22-ei ajánlata

A Pátria rádióban vasárnap a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Jézus a kisgyermekek példáján keresztül tanít, botránkozás és botránkoztatás, látogatóban a dunaszerdahelyi Hajnalcsillag református óvodában.

Jézustól megkérdezték a tanítványok, hogy ki a nagyobb a mennyek országában? Ő odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és ezt mondta: Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, és olyan lesz, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. És, aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be – válaszolta a kérdésükre, amelyet úgy folytatott, hogy jaj a világnak a botránkozások miatt! Mert szükséges, hogy botránkozások történjenek, de jaj annak az embernek, aki megbotránkoztat! Az igeszakaszról Ambrus Erika ipolypásztó-garamsallói lelkipásztor fejti ki gondolatait.

Harmadik oktatási évet kezdte a Dunaszerdahelyi Református Egyházközség hatvan férőhelyes, három csoportszobás Hajnalcsillag református óvodája. Az első évben még csak egy osztályt sikerült megtölteni, az idén szeptembertől azonban már teljes a létszám. Köszönhető ez nemcsak az új és szép külsejű épületnek, hanem elsősorban a színvonalas oktatói-nevelői munkának. Az indulásról Görözdi Zsolt lelkipásztorral beszélgetünk, de a riportban megszólal az óvoda igazgatónője, Kovács Éva és az ott dolgozó óvodapedagógusok, Mrva Márta, Kulcsár Barbara, Fodor Réka, Derzsi Hajnalka, valamint Griger Krisztina beosztott lelkész.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya. A Világosság egyházi műsor másnap, 13.05 órakor ismét meghallgatható a Pátria rádióban, illetve az adás után az RTVS hangarchívumából is.

