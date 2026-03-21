Miért tojik tojást a nyúl húsvétkor?

Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, amikor Jézus Krisztus feltámadására emlékezünk, ami a keresztény hit alapköve. Az ünnep jelentősége abban rejlik, hogy a Biblia szerint Jézus kereszthalála és feltámadása által legyőzte a halált, és ezzel megváltást hozott az emberiség bűneire.

Szimbolikus üzenete az élet győzelme az elmúlás felett, ami reményt és az örök élet ígéretét adja a hívőknek.

Ugyanakkor a hétfői locsolkodás egy ősi termékenységvarázsló rítusból ered, amely a vízzel való megtisztulást és a lányok „el nem hervadását” szolgálja.

A locsolók hálából piros tojást kapnak, amely az életet, a piros szín pedig Krisztus kiontott vérét jelképezi. A tojás emellett a sírjából feltámadó Krisztus szimbóluma is, hiszen a héjából új élet kel ki.

Honnan érkezett a nyúl?

A húsvéti nyúl alakja valószínűleg egy félreértésnek köszönhető:

Németországban egyes területeken gyöngytyúkot (Haselhuhn) ajándékoztak tojásaival, aminek a neve hasonlított a nyúlra (Hase).

Persze van ennél kevésbé „ciki” magyarázat is, de hogy ez csak magyarázkodás-e, talán sosem tudjuk meg. Ennek alapján a nyúl a tavasz és a termékenység szimbólumaként kapcsolódott össze a szintén életet jelképező tojással. Így alakult ki a kedves gyermeki képzet, miszerint a nyuszi tojja, vagy hozza a meglepetéseket.

Néhány tojásos húsvéti recept

„Bátran mondhatjuk, hogy gasztronómiai szempontból a húsvét a legtojásosabb ünnepünk. Bár karácsonykor is rengeteg tojás kerül a süteményekbe és egyéb ételekbe, itt mint főszereplő is jelen van. Éppen ezért mind a családi látogatások alkalmával, mind a locsolók fogadásánál vendégváróként is igyekszünk megjeleníteni. Akár a legfontosabb alapanyagként, akárcsak a formáját csokoládéból, cukorból. Mi most mindkettő példájára hoztunk receptet. Jó étvágyat hozzá, és boldog ünneplést!” – mondta dr. Németh Csaba, élelmiszer-mérnök, címzetes egyetemi tanár, a tojás nagy csodálója, aki olyan alapanyagok és élelmiszerek fejlesztésén is dolgozik, amelyek teljesebbé teszik az ételallergiások életét.

Bűnözés édesszájúaknak: húsvéti répatorta

Hozzávalók a tésztához: 1 csésze teljes kiőrlésű liszt, 1/2 csésze barna cukor, 3/4 csésze olaj, 2 tojás, 1/2 teáskanál szódabikarbóna, 1/2 teáskanál őrölt szerecsendió, 1/2 teáskanál őrölt fahéj, 1 teáskanál vaníliakivonat, 1/2 csésze mazsola, 1/2 csésze darált dió és 1/2 csésze reszelt sárgarépa (kis lyukon reszelt), só. Hozzávalók a sajtkrémhez: 12,5 dkg Philadelphia sajt, 1 evőkanál vaj, 1/2 citrom reszelt héja, 1 teáskanál citromlé, méz (ízlés szerint). Hozzávalók a díszítéshez: JellyBelly.

A cukrot, az olajat és a tojásokat habosra keverjük. Hozzáadjuk a szódabikarbónával és a fűszerekkel elkevert lisztet, majd a répát, a mazsolát és a vaníliakivonatot. Sütőpapírral bélelt kapcsos tortaformába vagy vajazott, lisztezett koszorúformába téve, 180°C-ra előmelegített sütőben 45 percig sütjük. Kihűtjük. A tetejét bevonjuk a sajtkrémmel, amihez a hozzávalóit alaposan összekeverjük. Végül JellyBellyvel díszítjük.

Itt egy tej-, glutén- és cukormentes ötlet is: Tormakrémmel töltött sonkás kosárka

Hozzávalók az alaphoz: 80 dkg puhára főtt füstölt sonka (tarja vagy csülök) ledarálva, 40 dkg ToTu extrán krémes, 3 db tojás, törött bors. Hozzávalók a forma kikenéséhez: folyékony kókuszolaj. Hozzávalók a töltelékhez: 20 dkg ToTu krém, 10 dkg folyékony kókuszolaj, cukormentes ecetes torma ízlés szerint, törött bors, só. Hozzávalók a díszítéshez: főtt tojás, uborka.

Az alap hozzávalóit alaposan összedolgozzuk. Kiolajozott 25 darabos kocka zila formába töltjük. 150°C-os sütőben 40 perc alatt megsütjük. Kihűtjük. Eltávolítjuk a formát. A töltelékhez a kókuszolajat és a ToTu krémet összekeverjük. Akkor jó, ha vajszerű állagot kapunk. Sóval, törött borssal, ecetes tormával ízesítjük. Csillagcsőrös habzsák segítségével megtöltjük vele a kockákat. Negyedbe vágott főtt tojás- és uborkaszeletekkel díszítjük. Tálaláskor szeleteljük.

