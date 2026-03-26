Nemzetközi együttműködést erősít és turizmust fejleszt Nagyszombat megye

A Nagyszombat Megyei Önkormányzat képviselő-testülete márciusi ülésén jóváhagyta a fölösleges vagyon értékesítésének folytatását, együttműködési memorandum aláírását a magyarországi Békés vármegyével, valamint a megye csatlakozását az EuroVelo 13 kerékpárút nemzetközi népszerűsítését célzó partnerséghez.

A megye továbbra is keresi a kihasználatlan ingatlanok új tulajdonosait. A képviselők jóváhagyták a rabcsicei üdülőház eladását, amelynek ára az elektronikus árverésen 20 ezer euróra emelkedett. A galgóci, dunaszerdahelyi, jókai és kosúti ingatlanokat a megye ismételten meghirdeti a következő pályázati körben, amelybe 2026. május 29-ig lehet jelentkezni. A galgóci sportlétesítménnyel rendelkező telkek esetében a minimális ár 220 ezer euró, a többi ingatlannál nem határoztak meg alsó határt.

„Erősítjük nemzetközi kapcsolatainkat. A Békés vármegyével jóváhagyott memorandum közös történelmi és kulturális értékeinkre épít. Elsődleges célunk a középiskolák közötti együttműködés, a diák- és pedagóguscsere, valamint a hagyományos kultúra és a turizmus támogatása mindkét régióban”

– nyilatkozta Jozef Viskupič nagyszombati megyeelnök. Hozzátette: a felek szakmai együttműködést alakítanak ki, tapasztalatokat cserélnek, és közös programokat valósítanak meg.

A turizmus területén a megye bekapcsolódik az EuroVelo 13 – más néven a Vasfüggöny-kerékpárút – fejlesztését és népszerűsítését célzó nemzetközi együttműködésbe. Az útvonal a régióban a Morva folyó mentén halad, a Morva menti kerékpárút folytatásaként, majd Pozsony megyébe vezet. Ausztria, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia partnereivel közösen kívánják fejleszteni és népszerűsíteni az útvonalat.

A célegyeneshez közelednek egy új, speciális szociális intézmény megnyitásának előkészületei Morvaszentjánoson, amely egy korábbi erdei iskola átalakításával jön létre. Az eredeti szociális szolgáltató intézmény adminisztratív áthelyezése és a szolgáltatások bővítése mellett a képviselők a szervezet nevének módosítását is jóváhagyták. Az intézmény 2026. április 1-jétől Morvaszentjánosi Szociális Szolgáltatások Központja néven működik majd.

A testület elfogadott egy nyilatkozatot is a közéleti vita szabadságának és a jogállamiság elveinek védelméről az úgynevezett Beneš-dekrétumokkal összefüggésben.

„Az előterjesztett nyilatkozatot egyértelmű és elvi állásfoglalásként értelmezem a demokratikus jogállam alapvető pillérei – a véleménynyilvánítás szabadsága, a jogbiztonság és az alkotmányosság –, valamint a nemzeti kisebbségek védelme mellett. Meggyőződésünk, hogy a Büntető törvénykönyv érintett rendelkezésében szereplő fogalmak annyira meghatározatlanok, hogy nem felelnek meg a jog kiszámíthatósága követelményének. A büntetőjog nem válhat egyetlen történelmi értelmezés kikényszerítésének eszközévé. Regionális önkormányzatként készek vagyunk felelősségteljesen képviselni a megye valamennyi polgárának érdekeit, és kiállni a jogállamiság azon elvei mellett, amelyek régiónk, Szlovákia és az Európai Unió jólétének alapját képezik” – tette hozzá Berényi József megyei alelnök.

