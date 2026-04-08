Lemond mandátumáról Jozef Hajko, a KDH képviselője

(Fotó: Diana Michaličová/Aktuality.sk)

Április 15-től lemond mandátumáról Jozef Hajko, a KDH parlamenti képviselője. Indoklása szerint azért, mert a kereszténydemokrata párt más irányba orientálódott, ő pedig nem tudta érvényesíteni elképzeléseit. Ugyanakkor azt is bejelentette, hogy továbbra is a mozgalom tagja marad – erről szerdai sajtótájékoztatóján nyilatkozott.

„Nem sikerült elérnem, amit akartam. A KDH más irányba indult, így döntöttek a pártszervek és a küldöttek” – mondta.

Hajko sajnálja, hogy nem sikerült erős reformista párttá alakítani a KDH-t,

például nem foglalkozik kellőképpen a gazdasági kérdésekkel. Kifogásolja továbbá, hogy nem állt elő saját javaslatokkal azoknál a kormányjavaslatoknál, amelyekkel szemben kifogásaik voltak az ellenzéknek.

Azért is bírálja a kereszténydemokratákat, mert szerinte sok témában kibogozhatatlan az álláspontjuk.

„Továbbra is azt kívánom a KDH-nak, hogy a következő választáson is jusson be a parlamentbe, de attól tartok, csak statisztaszerep jut neki, nem ő fogja meghatározni a következő kormány irányvonalát. Az én személyes kívánságom ennek épp az ellenkezője lenne” – mondta.

Hajko leszögezte, nem akar frakció nélküli képviselőként tevékenykedni a parlamentben, és nem akar belépni más képviselőcsoportba sem.

„A képviselőknek abban a pártban kellene tevékenykedniük, amelyiknek a listáján mandátumhoz jutottak. Elfogadhatatlan, hogy egyik frakcióból a másikba igazoljanak” – jegyezte meg. „Arra viszont nem látok semmi okot, hogy távozzam a KDH-ból, nem lépek ki” – fűzte hozzá azzal, hogy elzárkózik a mozgalmon belüli frakciózástól is.

TASR/Felvidék.ma

