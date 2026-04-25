Kistérségi polgármesteri találkozó, majd pulóverben Ógyallán

Ógyallán ezúttal nem egyetlen esemény köré szerveződött a közéleti figyelem, egymást erősítve zajlott le egy kistérségi polgármesteri találkozó és egy úgynevezett „pulóveres” választói fórum – két külön forma, de egy közös cél mentén: párbeszédet teremteni és jövőt építeni.

Kistérségi polgármesteri találkozó: közös ügyek, közös felelősség

Csütörtök délután a Magyar Szövetség országos elnöke, Gubík László, valamint a járási elnök, Becse Norbert kezdeményezésére a térség polgármesterei ültek egy asztalhoz, hogy megvitassák a településeiket érintő legfontosabb kérdéseket.

A megbeszélés középpontjában a mindennapi működést érintő kihívások álltak: fejlesztési lehetőségek, finanszírozási kérdések, települési együttműködések és a régió jövőbeli irányai.

A résztvevők hangsúlyozták, hogy a közös gondolkodás és az egymás közti koordináció elengedhetetlen a térség fejlődése szempontjából.

A találkozó világos üzenetet hagyott maga után: a térség ereje az együttműködésben rejlik.

Pulóveres választói fórum: új hang, új stílus, régi cél

A délután második felében már egy jóval kötetlenebb, de politikailag talán még jelentősebb eseményre került sor: a „pulóveres” választói fórumra. Ez a formátum tudatosan szakít a hagyományos politikai keretekkel – közvetlenebb, őszintébb és emberközelibb párbeszédet kínál.

A fórumon ismét hangsúlyossá vált az alapüzenet:

a felvidéki magyar politikai térben ma egyetlen meghatározó erő maradt, a Magyar Szövetség. A tét pedig nem kisebb, mint hogy 2027-ben sikerül-e újra parlamenti képviseletet szerezni.

Szó esett a politikai kapcsolatok alakulásáról is. Gubík László elmondta, hogy egyelőre nem találkozott Magyar Péterrel, ugyanakkor kiemelte: fontos a korrekt viszony fenntartása a mindenkori magyar kormánnyal.

A beszélgetés egyik legélénkebb témája a fiatalok megszólítása volt. A jelenlévők szerint a mai generáció nem hagyományos politikai üzenetek mentén választ: élményt, identitást és „menőséget” keres. Sok fiatal inkább a Progresszív Szlovákia vagy a Republika felé fordul, ezért a kihívás egyértelmű: a Magyar Szövetséget is vonzóvá, trendivé kell tenni az első választók számára.

A fórumon külön hangsúlyt kapott az oktatás kérdése is. Ógyalla esetében ez nemcsak szakpolitikai téma, hanem mindennapi valóság: az iskolájuk kulcsszerepet játszik a marginalizált roma közösségek felzárkóztatásában és a helyi társadalom jövőjének alakításában. A résztvevők rámutattak, hogy az oktatásban dolgozók hatalmas munkát végeznek a közösségért és a fejlődésért, ugyanakkor ez a munka sokszor nem kapja meg a kellő elismerést a felsőbb szervek részéről.

Éppen ezért közös igényként fogalmazódott meg, hogy a minisztériumok felé jelezzék: az ellenőrzések során vegyék figyelembe a helyi sajátosságokat, az erőfeszítéseket és a valós körülményeket. Emellett elengedhetetlen, hogy az alulról érkező tapasztalatok és javaslatok valódi meghallgatásra találjanak, hiszen a problémák és a megoldások is helyben rajzolódnak ki a legélesebben.

Abban mindenki egyetértett, hogy az ilyen „pulóveres” fórumokból többre és többre van szükség.

Ezek adják meg azt a közvetlen kapcsolatot, amely nélkül a politikai üzenetek nem jutnak el hitelesen az emberekhez.

A nap végére két kép rajzolódott ki Ógyalláról: az egyikben felelősségteljes vezetők keresik a megoldásokat, a másikban egy közösség próbál új hangot találni önmagához.

És ha ez a kettő összeér, abból nemcsak párbeszéd lesz – hanem jövő is.

Felvidék.ma