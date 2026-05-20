Két év feltételes szabadságvesztésre ítélték Ľubica Roškovát agrártámogatási csalásért

A Legfelsőbb Bíróság is bűnösnek találta Ľubica Roškovát, a Smer-SD volt parlamenti képviselőjét az uniós agrártámogatásokkal kapcsolatos ügyben. Szerdán két év feltételes szabadságvesztésre ítélte, három évre felfüggesztve. Erre az időre pártfogói felügyelet alá helyezte, 10 ezer euró büntetés megfizetésére kötelezte, és három évig nem pályázhat uniós támogatásokra.

Ha nem fizeti be a bírságot, büntetése egy év letöltendő szabadságvesztésre módosul. Az ítélet nem jogerős. Roškovát agrártámogatásokkal folytatólagosan elkövetett csalás, és az Európai Unió anyagi érdekeinek megkárosítása miatt ítélték el.

A Legfelsőbb Bíróság egyúttal megszüntette az elsőfokú ítéletet, és arról is döntött, hogy az Agrárkifizető Ügynökséget (PPA) nem ismeri el megkárosított félként az ügyben, ezért ebben a büntetőeljárásban nem léphet fel kártérítési igénnyel. Rošková nem volt jelen az ítélethirdetésen.

Ondrej Urban, Rošková ügyvédje elégedett azzal, hogy védencének nem kell közel 152 ezer eurós kártérítést fizetnie a PPA-nak, és azzal is, hogy másodfokon a bíróság enyhítette az ítéletet.

„Amivel egyáltalán nem vagyok elégedett, az az első vádpont, nagyon figyelmesen hallgattam az indoklást, megvárjuk az írásos változatot. Egyáltalán nem értek vele egyet, de tiszteletben tartjuk, el kell fogadnunk a bíróság döntését. De szerintem senki nem felelhet azért, amit egy elhunyt személy tett, amit aláírt és megrendelt, és védencem már csak a beérkező számlákat intézte. Maga a bíróság is kritizálta az ügyész, valamint az elsőfokú bíróság ezzel kapcsolatos eljárását”

– mondta újságíróknak Urban. Ladislav Masár ügyész szerint helyesen járt el a fellebbviteli bíróság.

„Nagyra értékelem, hogy valóban alaposan kidolgozta, egy kicsit meg is változtatta a jogi minősítést, és kiküszöbölte az eljárás során történt hibákat. Véleményem szerint ez egy igazán megfontolt döntés volt”

– mondta Masár. A Speciális Büntetőbíróság 2024-ben első fokon is bűnösnek találta Roškovát, és halmazati büntetésként három év feltételes szabadságvesztésre ítélte – öt évre felfüggesztve. Arra is kötelezte, hogy közel 152 ezer euró kártérítést fizessen az Agrárkifizető Ügynökségnek.

Az elsőfokú bíróság módosította az eredeti vádat, ezáltal csökkent a kiszabható büntetés nagysága. Emellett a lehetséges büntetési tétel alsó határához közelítő ítéletet hirdetett ki, maximális időre felfüggesztve. A volt parlamenti képviselő cége 2016-ban és 2017-ben jogosulatlanul vett fel agrártámogatásokat, a nyomozás 2018-ban kezdődött.

TASR/Felvidék.ma