A munkavállalók 36%-a fizetéstől fizetésig él, 54%-uk tud valamennyi pénzt félretenni, 10%-uknak pedig nem elég a fizetése a havi megélhetésre. A cégek 79%-a emelte a fizetéseket, a munkavállalók 44%-a pedig fizetésemelésre vár – derült ki a Munkapiaci mozaik 2026 elnevezésű, átfogó felmérés adataiból.

866 munkavállalót és 120 munkaadót kérdezett januárban és februárban a Grafton Slovakia és a Gi Group HR Services Slovakia társaság.

„Személyzeti szakértőként is nagyon veszélyesnek tartom, és a gazdaság szempontjából is nagyon rossz, hogy egy-egy váratlan kiadás a munkavállalók ilyen nagy csoportját állítja szinte megoldhatatlan helyzetek elé”

– mondta a TASR hírügynökségnek Jana Vávrová, a Grafton emberi erőforrásokkal foglalkozó projektmenedzsere.

A felmérés szerint a cégek fele nyújt valamilyen béren kívüli juttatást az alkalmazottainak, ezek értéke általában nem haladja meg a havi 20 eurót. A dolgozók többsége, 53%-a semmilyen béren kívüli juttatást nem kap.

„Továbbra is kedveltek a nem pénzbeli juttatások, például az otthoni munkavégzés engedélyezése. Ennek ugyan nincs pénzben kifejezhető értéke, de a munkavállaló számára lehetőséget ad a munka és a szabadidő megszervezésére”

– mutatott rá Vávrová.

A felmérés szerint a munkavállalók 63%-a végezhet legalább heti egyszer távmunkát, 37%-uknak egyáltalán nincs lehetősége ilyesmire. Azok közül, akiknek engedélyezve van bizonyos idejű távmunka, 45% tudná elfogadni, ha a későbbiekben minden nap be kellene mennie munkába. A cégek 60%-a engedélyezi a home office-t, heti egy-két napot, de 18%-uk ennek teljes megszüntetését mérlegeli.

„Nincs olyan munkavállaló, aki ne használná ki, hogy távmunkát is végezhet. A megkérdezettek 63%-a legalább heti egy napot így dolgozik. A maradék 37%-nak olyan állása van, ahol lehetetlen a távmunka”

– tette hozzá a szakértő.

A munkahelyváltás leggyakoribb oka, hogy nincs kilátás szakmai előrelépésre (40%), illetve az alacsony fizetés (38%). 20%-os béremeléssel a távozók 26%-át lehetne megtartani.

„A megkérdezettek negyede mondta, hogy bizonytalannak tartja a cége jövőjét, ezért idejében váltani akar”

– jegyezte meg Vávrová.

Ami a fizetéseket illeti, a nők 53%-a szerint a férfiak többet kapnak ugyanazért a munkáért, a férfiaknak csak a 30%-a vélekedik így.

TASR/Felvidék.ma