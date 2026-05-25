Júniusban újra megrendezik a Több mint szomszéd magyar kulturális hetet Pozsonyban

Június második hetében immár tizenkettedik alkalommal rendezik meg a Több mint szomszéd magyar kulturális hetet Pozsonyban. A hét programjai a kölcsönös megismerést, az értékek bemutatását, illetve a közösség erősítését szolgálják.

„Idén is folytatjuk a hagyományt, a magyar kulturális hét Magyarország Pozsonyi Nagykövetsége és a pozsonyi Liszt Intézet közös eseményfolyama. Bízunk benne, hogy idén is sikerült olyan programkínálatot hozni a szlovák fővárosba, amellyel megörvendeztetjük a helyieket, s a Pozsonyba látogató turistákat egyaránt” – nyilatkozta a Felvidék.ma megkeresésére Venyercsan Pál, a pozsonyi Liszt Intézet igazgatója.

Hozzátette: a tudományos szakmai rendezvények mellett kulturális és gasztronómiai programokkal készülnek a szervezők.

A magyar kulturális hét Pozsonyban a nyári időszak első fesztiválja. A program szervezői a szlovák érdeklődők mellett a magyar közösségre is számítanak. Igyekszünk olyan programot összeállítani, ami élményt nyújt minden érdeklődőnek – szögezte le a Liszt Intézet igazgatója.

A programok június 8-a és június 13-a között valósulnak meg Pozsonyban.

Mint az igazgató elmondta, a hétfőtől szombatig tartó rendezvénysorozat részeként gálaesttel, kiállítással, szakmai előadásokkal, szabadtéri pop-up kiállítással, üzleti fórummal és sok más eseménnyel készülünk a magyar kultúra iránt érdeklődők számára.

A nyitóeseményre június 8-án kerül sor a Szlovák Rádió épületében tartandó komolyzenei koncerttel. A hét első felében hagyományosan beltéri programokkal készülnek. Szakmai rendezvények és kulturális események is bekerültek a programba. Csütörtökön rajtol a fesztiválprogram a pozsonyi Fő téren.

A Több mint szomszéd magyar kulturális hét idei legfőbb támogatója a Mol Új Európa Alapítványa, amely a Határtalan nyár program keretében támogatja a pozsonyi eseményt.

További információkat a pozsonyi Liszt Intézet honlapján illetve a Több mint szomszéd közösségi oldalán találnak.

Pásztor Péter/Felvidék.ma