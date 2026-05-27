Az EU biztosítani kívánja, hogy a humanitárius segítség mihamarabb eljusson a rászorulókhoz

Az Európai Unió új megközelítéssel kívánja biztosítani, hogy a humanitárius segítség mihamarabb eljusson a rászorulókhoz szerte a világon még a legnehezebb körülmények között is – közölte Hadja Lahbib, az Európai Unió egyenlőségért, segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztosa Brüsszelben szerdán.

Lahbib sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, az új megközelítésre azért van szükség, mert világszerte 239 millió ember szorul segítségre. A jelenlegi globális humanitárius finanszírozás azonban a rászorulók kevesebb mint felét tudja segíteni, így milliók maradnak életmentő támogatás nélkül.

„A válságok száma és hossza növekszik, miközben a finanszírozás csökkenése és a bizonytalanság egyre nehezebbé teszi az életmentő segítségnyújtást” – fogalmazott.

Kiemelte, a nemzetközi humanitárius rendszert alapjaiban rengette meg a fegyveres konfliktusok kitörése okozta „katasztrofális humanitárius helyzet” a Közel-Keleten, Ukrajnában vagy Szudánban.

Az elmúlt évtizedben megkettőződött a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő vagy menedéket kérelmezők száma, 2025-re elérte a 117,3 milliót. A világban élő gyermekek körülbelül 20 százaléka, mintegy félmilliárd konfliktusövezetekben él, vagy onnan menekül. A szexuális és nemi alapú erőszak, beleértve a konfliktusokkal összefüggő szexuális erőszakot is, továbbra is növekszik. A globális élelmiszerhiány és az alultápláltság egyre gyakoribb, az éhezők száma soha nem látott szintet ért el.

Az uniós biztos tájékoztatása szerint az EU új megközelítésében az adott helyzethez igazított intézkedésekkel fogja biztosítani, hogy a humanitárius segélyek biztonságosan és akadálytalanul jussanak célba.

Ehhez hatékonyabbá fogja tenni a humanitárius diplomáciát, fokozni a politikai és emberi jogi párbeszédet, a nemzetközi szintű érdekképviseletet, a többoldalú fórumokon folytatott koordinációt, valamint támogatni fogja a békeközvetítést és a stabilizációs törekvéseket. Fokozni fogja továbbá a humanitárius dolgozók biztonságát szolgáló intézkedéseket és finanszírozást is.

A humanitárius ellátási láncok reformján keresztül az EU javítani kívánja a költséghatékonyságot a beszerzéstől az ellátásig. A kedvezményezettek méltóságának szavatolására előnyben fogja részesíteni a készpénzsegélyt. A kiszámíthatóság érdekében többéves finanszírozás révén javítani fogja a tervezés és a segélynyújtás hatékonyságát.

Az EU támogatni fogja az ellenálló képesség fokozását, és tartós megoldásokat kíván előmozdítani a humanitárius segélyektől való függőség csökkentésére. Ennek érdekében az EU szorosabban fog együttműködik a nemzetközi pénzügyi intézményekkel, a magánszektorral az instabil területek és a leginkább rászorulók finanszírozási lehetőségeinek javítására – részletezte az uniós biztos.

Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint az EU és tagállamai a globális humanitárius finanszírozás legnagyobb részét, mintegy 35 százalékát biztosítják. Az EU közel kétmilliárd eurót különített el humanitárius segítségnyújtásra 2026-ban.

