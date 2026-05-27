Jóváhagyta a szlovák kormány a júliusi népszavazás előkészületi menetrendjét

Illusztráció (TASR)

Jóváhagyta a júliusra tervezett népszavazás előkészületi menetrendjét a szlovák kormány a Kassa környéki Enyickén tartott kihelyezett ülésén szerdán.

Az ország történetének tizedik népszavazását július negyedikén tartják. A referendum megtartását célzó petíciót az előző kormány védelmi minisztere, Jaroslav Naď által vezetett parlamenten kívüli Demokraták (Demokrati) párt kezdeményezte.

Két kérdésre lehet majd választ adni: egyetértenek-e a választók azzal, hogy megszüntessék a volt kormányfőknek élethosszig járó juttatást, valamint azzal, hogy ismét létrehozzák-e a néhány éve megszüntetett különleges ügyészséget.

A népszavazáson az eredeti kezdeményezés szerint egy harmadik kérdés is szerepelt volna: az, hogy lerövidítsék-e az aktuális választási időszakot, ez azonban Peter Pellegrini államfő döntése alapján lekerült a kérdések listájáról, mivel alkotmányellenesnek minősítették.

Az önálló Szlovákia történetében eddig kilenc népszavazást tartottak, legutóbb 2023-ban az alkotmány módosításáról.

Az eddigi referendumok közül – a szükségesnél alacsonyabb részvételi arány miatt – csak egy lett érvényes, a 2003-ban az ország európai uniós csatlakozásáról tartott népszavazás, amelyen a szavazásra jogosultak 52 százaléka vett részt.

A vonatkozó szlovákiai szabályozás értelmében egy népszavazás akkor érvényes, ha azon legalább a választásra jogosultak fele plusz egy szavazó érvényes voksot ad le.

