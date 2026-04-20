Július 4-ére írta ki a népszavazást az államfő

Peter Pellegrini köztársasági elnök július 4-ére írta ki a népszavazást. Két kérdés lesz a referendumban: az úgynevezett életjáradék eltörléséről, valamint a Különleges Ügyészi Hivatal és a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség újraindításáról dönthet a lakosság. A választási ciklus lerövidítéséről nem lesz népszavazás.

A választók két kérdésről szavazhatnak a referendumon: „Egyetért az úgynevezett életjáradék, például Robert Fico életjáradékának eltörlésével, amelyet a közjogi méltóságok fizetéséről szóló 120/1993. számú törvény 24a. szakasza 1. bekezdésének b. pontja rögzít?”, valamint „Egyetért a Különleges Ügyészi Hivatal és a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség újraindításával?”

A népszavazás kiírását a parlamenten kívüli Demokrati kezdeményezte.

Akkor ír ki népszavazást a köztársasági elnök, ha azt legalább 350 ezer állampolgár petícióban kéri.

Az Alkotmány egyúttal kimondja, hogy a népszavazás eredménye akkor érvényes, ha azon a választásra jogosultak több mint fele részt vesz, és ha a döntést a referendumon résztvevők több mint fele támogatja.

