Július 4-ére írta ki a népszavazást az államfő

Felvidék.ma
Fotó: Peter Pellegrini Facebook-oldala

Peter Pellegrini köztársasági elnök július 4-ére írta ki a népszavazást. Két kérdés lesz a referendumban: az úgynevezett életjáradék eltörléséről, valamint a Különleges Ügyészi Hivatal és a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség újraindításáról dönthet a lakosság. A választási ciklus lerövidítéséről nem lesz népszavazás.

A választók két kérdésről szavazhatnak a referendumon: „Egyetért az úgynevezett életjáradék, például Robert Fico életjáradékának eltörlésével, amelyet a közjogi méltóságok fizetéséről szóló 120/1993. számú törvény 24a. szakasza 1. bekezdésének b. pontja rögzít?”, valamint „Egyetért a Különleges Ügyészi Hivatal és a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség újraindításával?”

A népszavazás kiírását a parlamenten kívüli Demokrati kezdeményezte.

Akkor ír ki népszavazást a köztársasági elnök, ha azt legalább 350 ezer állampolgár petícióban kéri.

Az Alkotmány egyúttal kimondja, hogy a népszavazás eredménye akkor érvényes, ha azon a választásra jogosultak több mint fele részt vesz, és ha a döntést a referendumon résztvevők több mint fele támogatja.

TASR/Felvidék.ma

Ezek is érdekelhetik

Az alapiskolák harmadik osztályában is lesz tesztelés

4,03%-ra csökkent a munkanélküliség márciusban

Szükséges az adóságtörlesztés, az őszinte kézfogás mindannyiunk érdeke

A szlovák–magyar kapcsolatok jók, de a Beneš-dekrétumok maradnak

Észtország nem engedélyezi Fico moszkvai útját a saját...

A kormányfőkön múlik a szlovák-magyar kapcsolatok jövője

A választási ciklus meghosszabbításáról szóló vitával zárult a...

Fico viszonylag lojális az EU-hoz, nem fog nagy...

Szlovákia az Európai Unió Bíróságához fordul az orosz...

Tomáš örömmel fogadta, hogy május 8-ára 100%-os bérpótlékot...

