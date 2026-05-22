Hétfőig még lehet jelölni bizottsági tagokat a népszavazásra

A parlamenti pártok és a petíciós bizottság jelölhet tagokat a szavazatszámláló bizottságokba a júliusi népszavazásra – derül ki a belügyminisztérium honlapján közzétett információkból. A határidő május 25-e, éjfél.

A jelöltek névsorát a helyi polgármesternek kell átadni, a formanyomtatvány szintén megtalálható a belügy honlapján.

A levélszavazatok összeszámlására létrejövő bizottságokba is lehet tagokat jelölni az Állami Választási és Politikai Pártok Finanszírozását Ellenőrző Bizottságnál. A választási bizottságok tagjainak pártatlanul kell végezniük a munkájukat.

A kétkérdéses népszavazás július 4-én lesz, reggel 7-től 22 óráig lehet szavazni.

Két kérdésről dönthet a lakosság,

  • az egyik az életjáradékok, például Robert Fico (Smer-SD) kormányfő életjáradékának eltörlése,
  • a másik a Különleges Ügyészi Hivatal és a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség újbóli létrehozása.

A népszavazást a parlamenten kívüli Demokrati kezdeményezte.

A választási ciklus lerövidítésére vonatkozó kérdésről nem lesz népszavazás,

mivel az az államfő szerint nincs összhangban az alkotmánnyal. A párt Alkotmánybírósághoz fordul a harmadik kérdés kihagyása miatt.

TASR/Felvidék.ma

