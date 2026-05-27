A lakosság a szlovák–magyar kapcsolatok romlására számít

A legtöbb megkérdezett szerint a magyarországi parlamenti választások után bekövetkezett politikai változás inkább negatív hatással lesz a szlovák–magyar kapcsolatokra. A magyar nemzetiségűek többsége is ezt gondolja – derül ki az AKO ügynökség reprezentatív felméréséből, melyet a TASR megrendelésére készített május 14-e és 21-e között 1000 megkérdezett bevonásával.

„Ön szerint hatással lesz a magyarországi parlamenti választások után bekövetkezett politikai változás a Magyarország és Szlovákia közötti kapcsolatokra?” – erre a kérdésre kellett válaszolniuk a megkérdezetteknek, akiknek 40,2 százaléka inkább negatív hatásra számít.

Közülük 5,8 százalék szerint a hatás nagyon negatív, 34,4% százalék szerint pedig inkább negatív lesz.

Ezzel szemben nagyon (3,1%) vagy inkább pozitív (31,8%) hatást a megkérdezettek 34,9 százaléka feltételez. A megkérdezettek 23,1 százaléka nem tudott, 1,8 százaléka pedig nem akart válaszolni a kérdésre.

Minden felmért nemzetiségnél kisebb vagy nagyobb mértékben az a nézet dominált, hogy a kapcsolatok romlani fognak.

A szlovák nemzetiségűek közül negatív hatást a megkérdezettek 39 százaléka, pozitívat pedig 35 százaléka vár. A magyar nemzetiségűek közül a kapcsolatok romlásával a megkérdezettek 41 százaléka, javulásával pedig 39 százaléka számol.

A más nemzetiségű válaszadók 46 százaléka feltételezi a negatív hatást, a pozitívat 25. Javarészt negatív hatást a következő politikai pártok szavazótábora vár: a Szlovák Nemzeti Párt (63% negatív, 20% pozitív hatást), Sme rodina mozgalom (61% negatív, 21% pozitív hatást), Republika (53% negatív, 30% pozitív hatást), Smer-SD (51% negatív, 28% pozitív hatást), Magyar Szövetség (45% negatív, 37% pozitív hatást), Slovensko mozgalom (44% negatív, 40% pozitív hatást) és az SaS (44% negatív, 36% pozitív hatást). Többnyire pozitív fejleményeket a kapcsolatok terén a következő pártok szavazói várnak: Demokrati (57% pozitív, 36% negatív hatást), KDH (50% pozitív, 32% negatív hatást), Progresívne Slovensko (47% pozitív, 42% negatív hatást) és a Hlas-SD (47% pozitív, 32% negatív hatást).

TASR/Felvidék.ma