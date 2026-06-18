Célzott támogatást kaphatnak a kisebbségi nyelveket használó önkormányzatok

A nemzetiségi kisebbségek által lakott települések önkormányzatai több feladatot látnak el, ezek teljesítéséhez azonban jelenleg nem áll rendelkezésükre elegendő pénz – közölte ma Horony Ákos kisebbségi kormánybiztos a közösségi oldalán.

A kisebbségi nyelvhasználatról szóló jelentések rendre azt mutatják, hogy az önkormányzatok pénzhiány miatt nem tudják minden esetben maradéktalanul betartani a törvény előírásait – mutatott rá.

A kormánybiztos egyik kiemelt céljának nevezte, hogy a jelenlegi választási időszak vége előtt olyan jogszabály-módosítást fogadjon el a parlament, amely célzott pénzügyi támogatást biztosítana az önkormányzatoknak a kisebbségi nyelvhasználattal kapcsolatos feladatok ellátására. Hozzátette:

a megvalósítás szempontjából ezúttal is az államháztartás helyzete és a rendelkezésre álló források nagysága lesz a meghatározó.

Horony Ákos csütörtökön Radovan Majerský pénzügyi államtitkárral tárgyalt a kérdésről. Tájékoztatása szerint a megbeszélés konstruktív légkörben zajlott, és szóbeli megállapodás született arról, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén a pénzügyminisztérium nem fogja akadályozni a támogatási rendszer bevezetését.

SZE/Felvidék.ma