Horony Ákos: ezúttal kivételt kell tennem

Közleményben reagált a Szlovák Nemzeti Tanács által elfogadott Büntető törvénykönyv-módosításra Horony Ákos, a nemzetiségi kisebbségekért felelős kormánybiztos. Állásfoglalásában arra figyelmeztetett, hogy a jogszabály elfogadásának módja, valamint annak lehetséges következményei komoly kérdéseket vetnek fel a kisebbségi jogok, a szólásszabadság és a történelmi párbeszéd szempontjából.

Nem volt lehetőség szakmai állásfoglalásra

Horony Ákos emlékeztetett arra, hogy kormánybiztosi megbízatásának kezdetén világossá tette: munkáját nem politikusként, hanem szakemberként végzi, a szlovákiai magyar közösség és más nemzetiségi kisebbségek érdekében. Az elmúlt két évben következetesen kerülte a pártpolitikai viták kommentálását, „ezúttal azonban kivételt kell tennem” – fogalmazott.

A kormánybiztos hangsúlyozta, mivel a parlamenti döntés egy váratlan képviselői módosító javaslat eredményeként született, nem volt lehetősége részt venni a jogalkotási egyeztetésben és szakmai véleményt megfogalmazni. Problémásnak nevezte, hogy egy ilyen érzékeny kérdésben nem kérdezték meg azokat, akiket a döntés közvetve érinthet.

A tiltás nem oldja meg a vitás kérdéseket

Álláspontja szerint a Beneš-dekrétumokkal kapcsolatos téma a rendszerváltás óta terheli a szlovák–magyar kapcsolatokat, ugyanakkor a törvénybe foglalt tiltás nem járul hozzá a vitás kérdések rendezéséhez. Úgy véli, a büntetőjogi megközelítés várhatóan kontraproduktív lesz, mivel minden egyes esetleges eljárás ismét a középpontba helyezheti a kérdést.

Nemcsak kisebbségi, hanem általános jogi probléma

Horony Ákos közleményében kitért a Szlovák Földalappal összefüggésben felmerült visszaélésekre is. Kiemelte, ezek nem kizárólag nemzetiségi kérdések, hanem általános emberi jogi problémák, amelyek az állampolgárok jogait nemzetiségtől függetlenül érintik.

A nemzetiségi kormánybiztos szerint a kisebbségi jogok érvényesítése csak átlátható jogalkotással, szakmai párbeszéddel és a kisebbségi szempontok következetes figyelembevételével biztosítható.

A teljes, szlovák nyelvű közlemény a kormánybiztos közösségi oldalán olvasható, IDE kattintva.

SZE/Felvidék.ma