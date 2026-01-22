A kormány kisebbségi tanácsa tiltakozik a Btk. módosításai ellen

A Szlovák Kormány Nemzetiségi Kisebbségi Tanácsa arra kéri a kabinetet, hogy értékelje át a Btk. módosítását, mely szerint bűncselekménynek minősül a második világháború utáni rendezéssel kapcsolatos dokumentumok megkérdőjelezése és tagadása. Emellett a parlamentet arra kérte, ne fogadja el a szélsőséges bűncselekményekért kiszabható büntetési tételek csökkentésére vonatkozó képviselői javaslatot.

„Mindkét határozatot január 21-i ülésén fogadta el a tanács, ez a Nemzetiségi Kisebbségi Kamara reprezentatív állásfoglalása” – tájékoztatott Horony Ákos kisebbségi kormánybiztos, a tanács alelnöke.

Hozzátette, a lex Benešként ismert módosítást bírálják a kisebbségek az elfogadásának módja miatt, továbbá mert egyáltalán nem tárgyaltak róla az érintett kisebbségekkel. A szélsőséges cselekmények büntetésének csökkentésével pedig csökkenne a nemzeti kisebbségek biztonsága.

A kormánybiztos hozzátette, a javaslat sérti a Szlovákia által aláírt nemzetközi egyezményeket.

Milan Ján Pilip, a nemzetiségi kamara elnöke a módosítások káros következményeire figyelmeztetett. „Ezek olyan törvényi beavatkozások, amelyek csökkenthetik a szélsőséges indíttatású cselekményekkel szembeni védekezést, illetve korlátozzák a történelmi kérdésekről folytatott szabad párbeszédet. Mindkét téma rendkívül érzékeny a nemzeti kisebbségek számára. Ezért elvárjuk, hogy a törvényhozó és a végrehajtó hatalom komolyan veszi a fenntartásainkat, és a jogállamiság szellemében, valamint Szlovákia nemzetközi kötelezettségeinek megfelelően jár el” – jelentette ki Pilip.

A lex Beneš átértékelésén kívül a kamara elvárja annak biztosítását, hogy a történelmi kérdésekről zajló társadalmi és a tudományos párbeszédnek ne lehessenek büntetőjogi következményei, valamint a kisebbségek bevonását azoknak a törvényeknek az előkészítésébe, amelyek érintik őket.

A szélsőséges bűncselekmények büntetésének csökkentését az SNS képviselői javasolják.

Róbert Puci, a Hlas-SD frakcióvezetője hétfőn (január 19.) kijelentette, hogy az SNS-nek vissza kellene vonnia a javaslatát, és a kormánypártok közös Btk.-módosítást terjesztenének a parlament elé, miután arról megállapodtak az igazságügyi minisztériummal.

A parlament decemberben fogadta el a Btk. legutóbbi módosítását, amely bevezette a második világháború utáni szlovákiai viszonyokat rendező dokumentumok tagadásának vagy megkérdőjelezésének bűncselekményét.

Az ellenzék és a szakmai nyilvánosság mindkét anyagot bírálta.

TASR/Felvidék.ma