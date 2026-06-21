Svájcban véget ért az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások első fordulója

Vasárnap kora este véget ért a svájci Bürgenstock hegyi üdülőhelyen az Egyesült Államok és Irán képviselői közötti tárgyalások első fordulója. Az egyeztetések annak az egyetértési memorandumnak a végrehajtásáról szólnak, amelynek célja a közel-keleti háború lezárása. Erről iráni médiumok és a Reuters hírügynökség tájékoztatott.

A Fars iráni hírügynökség szerint a megbeszélések 80 percig tartottak, majd „belső egyeztetések” szükségessége miatt értek véget.

Az IRIB iráni televízió szerint az első fordulóban nem esett szó Teherán nukleáris programjáról. A delegációk ehelyett a 14 pontos egyetértési memorandumra összpontosítottak, különös hangsúlyt helyezve a libanoni helyzetre.

Az Al-Dzsazíra televízió forrásai szerint több tárgyalási fordulóra kerül sor, amelyeket tematikusan, az egyes vitás pontok szerint osztanak fel.

Az első forduló Libanonra összpontosított, a másodikban pedig a tárgyalófelek a Hormuzi-szorosról egyeztetnek. A későbbi találkozókon az iráni nukleáris programról és a szankciókról lesz szó.

A nyitó tárgyalás négyoldalú volt, azon Pakisztán és Katar közvetítői is részt vettek. Barak Ravid, az Axios munkatársa szerint az amerikai felet J. D. Vance alelnök, Steve Witkoff és Jared Kushner tárgyalók, Jacob Reses, az alelnök hivatalának vezetője, Andy Baker és Cliff Sims nemzetbiztonsági tanácsadók, valamint Nick Stewart, Witkoff tanácsadója képviselte.

Az iráni állami média szerint a teheráni delegáció a tárgyalások kezdete előtt elutasította az amerikai fél közös fotóra és kézfogásra vonatkozó kérését.

Vance már „történelmi találkozónak” nevezte az egyeztetést, és elmondása szerint a tárgyalások eddig nagyon sikeresek voltak. Az Al-Dzsazíra forrásai szerint a megbeszélések konstruktív légkörben zajlanak, annak ellenére, hogy Donald Trump amerikai elnök a közelmúltban Irán elleni támadásokkal fenyegetett.

SZE/Felvidék.ma/TASR