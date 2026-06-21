Pál Dénes köszöntése apák napján

A Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete apák napja alkalmából idén Pál Dénest, a „Balogvölgy tanító bácsiját” köszöntötte, és az év apjává nevezte ki. A 85. életévében járó nagybalogi nyugalmazott pedagógus, helytörténész és közösségszervező évtizedeken át végzett áldozatos munkájával meghatározó alakjává vált a Balogvölgy közösségi és kulturális életének.

Pál Dénes tanítóként nemzedékeket nevelt, miközben szívügyének tekintette szülőföldje múltjának feltárását és a helyi hagyományok megőrzését. Kutatásainak eredményeként két helytörténeti és egy életrajzi művet jelentetett meg: a Nagybalog múltja és hagyományai, a Balogvölgy múltja és hagyományai, valamint az Életem korképe című köteteket. A Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete 2012-ben a „Balogvölgy tanító bácsija” címmel ismerte el munkásságát.

Pál Dénes és felesége, Pál Erzsébet 2019-ben részesültek Csemadok Életműdíjban. Húsz évig, 1964–1984 között volt a Csemadok Nagybalogi Alapszervezetének elnöke. Elnökségének termékeny időszaka alatt az alapszervezet mellett működő színjátszó csoport több színdarabot is bemutatott, rendszeresen szerveztek író-olvasó találkozókat, megemlékeztek a jeles évfordulókról, gyermek-citerazenekar alakult és működött a faluban, megalakult a Gyöngyösi István Irodalmi Kör, és többször is megrendezték a járási dal- és táncünnepélyt, a Daloló Balogvölgyet.

Felesége, Pál Erzsébet a kezdetektől fogva támogatta férje ötleteit, és aktívan részt vállalt a rendezvények szervezésében. Leginkább az egykori énekkar és tánccsoport munkáját irányította. Évekig aktív és lelkes tagja volt a helyi Szivárvány Énekkarnak; a Csemadok helyi elnöke 2005 és 2025 között fiuk, Csaba volt.

Pósa Erzsébet és Pósa Dénes, a helyi szervezet elnöke és alelnöke a 2026. június 21-i, apák napi alkalmi látogatás során kifejezték tiszteletüket és megbecsülésüket a köztiszteletben álló nyugalmazott pedagógus iránt, aki munkásságával nemcsak a Balog-völgy, hanem így az egész felvidéki magyarság javát szolgálta.

A találkozó jó hangulatban telt. Felidézték a régi emlékeket, az ismeretséget Szepesházy Kálmánnal, aki később, a 2002-ben megalakult Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezetének örökös tiszteletbeli elnöke lett. A látogatás lehetőséget adott arra is, hogy felidézzék a közösen megélt eseményeket, és megerősítsék a közösségért végzett munka fontosságát.

A Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete apák napján azok előtt tiszteleg, akik szeretetükkel, munkájukkal, bölcsességükkel és példamutatásukkal formálják a következő nemzedékeket. Pál Dénes életútja jól mutatja, hogy az apaság és a közösségért vállalt felelősség kéz a kézben járhat, maradandó értéket hagyva a család és a szülőföld számára egyaránt.

A Balogvölgy tanító bácsijának jó egészséget és erőt kívántak családja, fia és lánya családjai, négy unokája, valamint sok örömöt adó dédunokái körében, megköszönve mindazt, amit hosszú évtizedeken át a közvetlen és tágabb közösségéért tett.

HE/Felvidék.ma