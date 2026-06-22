Hetven új helyszín, felejthetetlen történetek

A közmédia népszerű turisztikai és kulturális sorozata, a Vár a Kárpát-medence június 22-től új évaddal jelentkezik. A nézőket az MTVA műsorvezetői mintegy 70 új helyszínre kalauzolják el bemutatva a Kárpátok vonulatával körülvett vidékek természeti csodáit, történelmi emlékeit és élő hagyományait.

A sorozat célja változatlan: közelebb hozni a nézőkhöz azokat az értékeket, amelyek összekötik a Kárpát-medence magyarságát, legyen szó egy eldugott hegyi faluról, egy különleges műemlékről vagy éppen egy évszázados népszokásról. A stáb idén is határon innen és túl forgat, így a nézők Magyarország mellett Felvidék, Erdély és a Vajdaság lenyűgöző helyszíneit fedezhetik fel.

A helyszíneken a közmédia ismert műsorvezetői kalauzolják a nézőket. Útra kel –többek között – Morvai Noémi, Rókusfalvy Lili, Mészáros Ibolya, Mohay Bence, Dióssy Klári, Rátonyi Krisztina, Molnár Csilla, Galán Angéla, Kiss Ernő Zsolt, Habóczki Máté, valamint a Kárpát-medencét népszerű, Itthon vagyunk! című sorozatával korábban bejáró Banner Géza is. Utóbbi műsorvezetővel a nyár folyamán számos epizódban találkozhatnak a nézők, amikor a Közép- és Nyugat-Dunántúl, az Alföld, valamint Erdély különleges helyszíneit mutatja be.

A Vár a Kárpát-medence epizódjai nem csupán úti ajánlók: a műsorvezetők személyes élményeiken keresztül mutatják be az adott térség sokszínűségét, így minden helyszín, történelmi emlék és kulturális érték mögött emberi történetek bontakoznak ki. A nézők betekintést nyerhetnek olyan közösségek életébe, amelyek generációk óta őrzik hagyományaikat, miközben a műsor a környék természeti kincseit és épített örökségét is új megvilágításba helyezi.

A 2026-os évad ismét bizonyítja, hogy a Kárpát-medence még számtalan felfedezésre váró csodát rejt. A közmédia csatornáin egész nyáron látható sorozat minden epizódja egy újabb meghívás az utazásra, a múlt megismerésére és közös kulturális örökségünk felfedezésére.

Vár a Kárpát-medence – 2026 nyarán is a Dunán. A sorozat epizódjai megnézhetők az adást követően a Médiaklikken.

MTVA/Felvidék.ma