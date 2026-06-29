Keszegh Béla harmadszor is indul, teljes listát állítanak a komáromi függetlenek

Mind a 25 képviselői helyre állít jelöltet a Függetlenek Komáromért csoportja az idei önkormányzati választásokon. A polgármesteri tisztségért ismét Keszegh Béla indul, aki harmadik alkalommal méreti meg magát.

A csoport az előző önkormányzati ciklus egyik meghatározó szereplője volt Komáromban: a 25 tagú képviselő-testületben 19 mandátummal rendelkezett. A korábbi csapatból 17-en ismét vállalják a megmérettetést, míg két korábbi képviselő, Varga Tamás és Erik Vlček időközben pártszínekben folytatta politikai pályafutását: előbbi a Progresszív Szlovákia, utóbbi a Hlas jelöltjeként politizál tovább.

A Függetlenek Komáromért listáját nyolc új jelölt egészíti ki. Köztük olyanok is vannak, akik korábban már részt vettek az önkormányzati munkában, de teljesen új közéleti szereplők is helyet kaptak a csapatban.

A csoport tájékoztatása szerint céljuk továbbra is az, hogy a város lakosságának sokszínűségét tükröző jelöltlistát állítsanak. Ennek megfelelően a jelöltek között fiatalabbak és idősebbek, tapasztalt önkormányzati szereplők és új jelöltek, magyarok és szlovákok, nők és férfiak egyaránt megtalálhatók. Mint hangsúlyozták, a legfontosabb szempont számukra a hitelesség: olyan személyiségeket indítanak, akik a civil életben és a szakmájukban is bizonyítottak.

Keszegh Béla harmadik alkalommal indul a polgármesteri tisztségért, egyben a Függetlenek Komáromért teljes képviselőjelölti listájának élén áll.

A csoport közlése szerint a mostani kampány során sem fogadnak el külső anyagi támogatást, a kampányt teljes egészében saját forrásból fedezik, és a munka legnagyobb részét maguk végzik. Nem terveznek kampányrendezvényeket, és kopogtatással sem szeretnék zavarni a lakosokat. A kampányban elsősorban az elmúlt évek eredményeit kívánják bemutatni, illetve azokat a fejlesztéseket, amelyeket a következő időszakban is folytatnának.

A Függetlenek Komáromért szerint az önkormányzati munkában a kölcsönös tiszteleten alapuló, konstruktív együttműködésre van szükség. Úgy vélik, a lakosok érdekét a békés építkezés, nem pedig a hangos politikai viták szolgálják.

Az újrainduló képviselők:

Molnár Marian, Vetter János, Ondrej Gajdáč, Ryšavý Boldizsár, Szabó Csilla, Filkó Valacsai Gabriella, Bujna Zoltán, Bende István, Ruman Patrik, Horváth Attila, Ipóth Szilárd, Keszegh Margit, Kovács Dávid, Stubendek László, Szénássy Tímea, Szayka Róbert és Kopják Angelika.

A csoporthoz csatlakozó új jelöltek: Tárnok Magda jelenlegi képviselő, Less Károly korábbi képviselő, Csintalan Miklós korábbi főellenőr, a Selye János Egyetem gazdasági osztályának munkatársa, Kollár Zoltán vállalkozó, Szabó Attila világbajnok kajakos, vállalkozó, Urban Ladislav szülész-nőgyógyász, valamint Süll Kinga pedagógus, egyházzenei szakember. A nyolc csatlakozó jelölt között van Mihalička Róbert is, aki 2022-ben már szerepelt a Függetlenek Komáromért listáján, mandátumot azonban akkor nem szerzett.

Sajtóközlemény/SZE/Felvidék.ma