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Már várják a jelentkezőket a XV. Felvidéki Ministráns Olimpiára

BK
BK
Felvidéki Ministráns Olimpia, 2025. (Fotó: Jópásztor Alapítvány)

A Felvidéken működő Jópásztor Alapítvány szervezésében az idei nyáron is megrendezik a nagy népszerűségnek örvendő Felvidéki Ministráns Olimpiát, melyre augusztus 11-14-e között kerül sor Bátorkeszin. A részvétel ingyenes.

A seregszemle a felvidéki egyházközségek ministránsai által közkedvelt sportágakban – mint a futball, a röplabda, az asztalitenisz és váltófutás – mérhetik össze ügyességüket. A fizikai teljesítményen kívül a ministránsok szellemi képességei is értékelve lesznek, mégpedig 2 kategóriában: sakkban és ministráns – tudáspróbában.

A ministránsok, akik egész évben az Úr oltáránál szolgálnak és segítik a lelkiatyák munkáját, legtöbb esetben jutalomként érkeznek és élvezik az együttlét örömét.

A jelentkezést július 31-ig várják a szervezők, PaedDr. Farkas Zsolt atya, a Jópásztor Alapítvány elnöke, és Mgr. Andrusko Gyula atya, az alapítvány ügyvezetője.

Jelentkezni elektronikusan az fmolimpia@gmail.com e-mail címen, és a 0904 942 790-es (Farkas Zsolt atya), illetve 0903 982 170-es (Andrusko Gyuszi atya) telefonszámon lehet.

Ugyanezeken az elérhetőségeken a szervezők szívesen válaszolnak bármilyen kérdésére a rendezvénnyel kapcsolatban.

Kérik, hogy szíveskedjenek kitölteni a mellékletben küldött dokumentumot, az adatlapot és a szülői beleegyezési nyilatkozatot.

Az olimpia részletes programját, illetve az egyéb tudnivalókat a jelentkezés regisztrálása után elektronikusan postázzák a szervezők, akik az érdeklődők figyelmébe ajánlják az internetes oldalukat, amelyre folyamatosan töltik fel az aktuális információkat, és ahol megtekinthetőek a sportszabályok, valamint fényképek, videók az előző ministráns olimpiákról.

A szervező lelkiatyák remélik, hogy ez a nyári program nagy érdeklődést vált ki a ministránsok körében, és már előre örülnek minden ministránsnak, templomi segítőnek, felolvasóknak (lányoknak is), és jó felkészülést kívánnak minden „olimpiai résztvevőnek”.

BK/Felvidék.ma

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