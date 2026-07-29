A Szlovákia és Kína közötti jó kapcsolatok megfelelő alapul szolgálnak a kereskedelmi és gazdasági együttműködés intenzívebbé tételéhez – mutatott rá Peter Pellegrini köztársasági elnök, miután megbeszélést folytatott Li Csiang kínai miniszterelnökkel és Zhao Lejivel, a kínai parlament elnökével. Egyebek között a két ország közötti további együttműködés lehetőségeiről például a modern technológiák és az autóipar területén folytatott együttműködésről tárgyaltak.

„Mindkét fél kiemelte a két ország közötti jó diplomáciai kapcsolatokat, ami a kínai miniszterelnök szerint jó alap a kereskedelmi és gazdasági együttműködés intenzívebbé tételéhez” – mondta a szerdai tájékoztatón a szlovák államfő.

Pellegrini leszögezte, hogy Szlovákia stabil és kiszámítható környezetet teremt a kínai beruházások számára azokon a területeken, ahol a kölcsönösség lehetséges, például a modern technológiák vagy az autóipar területén.

Elmondta, hogy szerepel a listán például egy kínai autógyár, amely dönthet úgy, hogy Szlovákiában telepszik le.

„Nem akarok előreszaladni, mert még csak most folynak a tárgyalások” – mondta az államfő, és hozzátette, hogy a kassamindszenti (Valaliky) ipari park kiépülése után Kelet-Szlovákiában egy további lehetőséget is fontolóra vesznek, amely alkalmas lehet egy új kínai befektető számára.„A másik lehetőség, amit nem zárhatunk ki, az, hogy ha valamelyik európai autógyár problémákba ütközne, és esetleg megszüntetné a szlovákiai termelést, ez is érdekes terület lehet egy kínai befektető számára” – magyarázta az államfő.

Pellegrini kiemelte az egészségügyi robotizációban rejlő lehetőségeket is.

Szerinte ennek további fejlesztése a betegek bizalmának, biztonságának, valamint a felelősség kérdése is, és hozzátette, ez jelentősen hozzájárulhat az egészségügyi ellátás pontosságához és hatékonyságához.

A tárgyalásokon szó volt az Európai Unió és Kína közötti kapcsolatokról is. Pellegrini rámutatott, hogy ezen a téren feszültség is tapasztalható, amelyet az Unió számára hátrányosan kialakuló kereskedelmi mérleg is mutat.

„A kínai miniszterelnök deklarálta, hogy hozzám hasonlóan ő is a konstruktív párbeszéd és a megoldások keresésének híve” – közölte, és hozzátette, a kereskedelmi háborúkat elutasítják. Egyes politikusoknak, főleg az ellenzékieknek azt tanácsolta, mérlegeljék a szavaikat, amikor a Szlovákia és Kína közötti kereskedelmi kapcsolatokról nyilatkoznak.

„Szlovákia a világ egyik legnyitottabb gazdasága. Nagyban függ a partnerektől. Fontos számára, hogy amikor szétesőben van a világrend, jó kapcsolatokat ápoljon a világhatalmakkal. Úgy vélem, a Kínával ápolt barátságunk és jó kapcsolataink stabilizáló tényezőt jelentenek, és ez segítheti Szlovákiát a nemzetközi színtéren. Például az ENSZ-ben, amelynek Biztonsági Tanácsához nem állandó tagként csatlakoznánk, vagy akár más ügyekben, a mesterséges intelligencia szabályozása kérdésében” – tette hozzá.

TASR/Felvidék.ma