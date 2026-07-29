Közösségi ünneppé nőtte ki magát a Csicseri Borsófesztivál

A csicseri szabadtéri színpad adott otthont múlt szombaton a Csicseri Borsófesztiválnak. A községben immár negyedik alkalommal rendezték meg az eseményt.

Hajdók Vince polgármester köszöntőjében kiemelte: néhány évvel ezelőtt egy olyan rendezvényt álmodtak meg, amely egy szójáték révén született meg, s mára már mindenki ismeri a csicseri borsót.

„A borsófesztivál nem csupán egy gasztronómiai esemény lett, hanem a közösség ünnepe, ahol találkoznak a családok, a barátok, a hagyományok és az új élmények”

– fogalmazott az ünnepi megnyitón.

Hozzátette: „A borsó számunkra több mint egy növény. Jelképezi őseink szorgalmát, a föld szeretetét és azt a kitartást, amely mindig is jellemezte közösségünk lakóit. Büszkék vagyunk arra, hogy ezt az örökséget ápoljuk, és próbáljuk továbbadni a fiatalabb generációknak.”

A polgármester végezetül hangsúlyozta, hogy egy ilyen rendezvény megvalósítása mögött rengeteg munka, összefogás és önzetlen segítség áll. Mindez azért is fontos, hogy az idelátogatók messze vigyék Csicser vendégszeretetének jó hírét.

PP/Felvidék.ma