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Közösségi ünneppé nőtte ki magát a Csicseri Borsófesztivál

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A Kokas banda műsora (Fotó: Óváry Tamás)

A csicseri szabadtéri színpad adott otthont múlt szombaton a Csicseri Borsófesztiválnak. A községben immár negyedik alkalommal rendezték meg az eseményt.

Hajdók Vince polgármester köszöntőjében kiemelte: néhány évvel ezelőtt egy olyan rendezvényt álmodtak meg, amely egy szójáték révén született meg, s mára már mindenki ismeri a csicseri borsót.

„A borsófesztivál nem csupán egy gasztronómiai esemény lett, hanem a közösség ünnepe, ahol találkoznak a családok, a barátok, a hagyományok és az új élmények”

– fogalmazott az ünnepi megnyitón.

Hajdók Vince polgármester köszöntőt mond (Fotó: Óváry Tamás)

Hozzátette: „A borsó számunkra több mint egy növény. Jelképezi őseink szorgalmát, a föld szeretetét és azt a kitartást, amely mindig is jellemezte közösségünk lakóit. Büszkék vagyunk arra, hogy ezt az örökséget ápoljuk, és próbáljuk továbbadni a fiatalabb generációknak.”

A polgármester végezetül hangsúlyozta, hogy egy ilyen rendezvény megvalósítása mögött rengeteg munka, összefogás és önzetlen segítség áll. Mindez azért is fontos, hogy az idelátogatók messze vigyék Csicser vendégszeretetének jó hírét.

Százszorszép játéksziget (Fotó: Óváry Tamás)

PP/Felvidék.ma

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