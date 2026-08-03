Futballünnep Komáromban – az új stadion első bajnokija képekben

Hosszú várakozás után végre elérkezett a pillanat, amelyre nemcsak a KFC Komárom játékosai és vezetői, hanem a város és a környék futballszerető közössége is régóta várt: augusztus 2-án, vasárnap története első élvonalbeli bajnoki mérkőzését játszhatta valóban hazai pályán a komáromi együttes.

A stadionavató hangulatát már napokkal korábban érezni lehetett a városban – az utcákon, az üzletekben és a közösségi oldalakon egyaránt az új stadion és a Spartak Nagyszombat elleni találkozó szolgáltatta a beszédtémát.

A történelmi bemutatkozás azonban nem hozott pontszerzést, mégis mérföldkő marad a klub életében.

A mérkőzésről szóló részletes beszámolónk ITT olvasható.

Bartalos Nikolas felvételei

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma