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Képriport

Bepillantás a KFC új otthonába – a megújult komáromi stadion képekben

Bartalos Nikolas
Bartalos Nikolas
Fotó: Bartalos Nikolas/Felvidék.ma

A KFC Komárom július 22-én, szerdán, a szezon előtti sajtótájékoztatót követően a média képviselői számára stadionbejárást is tartott, amelynek során testközelből is megismerhettük a klub új otthonát. A résztvevők bejárhatták a létesítmény legfontosabb helyiségeit: többek között a vendégöltözőt, a VIP-részleget, a büfét, az edzőtermet, a játékoskijárót és a kispadot, miközben a pályáról és a lelátókról is átfogó képet kaptak.

A modern aréna minden részletében a XXI. századi követelményeknek megfelelő környezetet kínál, amely méltó otthona lehet az élvonalbeli labdarúgásnak.

A csaknem egy évtizedes beruházás eredményeként Komárom végre olyan stadionnal rendelkezik, amely nemcsak a klub fejlődését szolgálja, hanem a város és a szurkolók számára is régóta várt mérföldkövet jelent.

Három évnyi „száműzetés” után a KFC hamarosan ismét hazai pályán, méltó körülmények között szerepelhet a Niké Ligában.

A komáromi drukkerek hosszú éveken át türelmesen vártak erre a pillanatra – most már csak az a feladat maradt, hogy a csapat az eredményeivel is „megtöltse” élettel új otthonát.

Alábbi képriportunkban a megújult komáromi stadion leglátványosabb részleteit mutatjuk be.

Bartalos Nikolas felvételei

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma

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