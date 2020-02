A Magyar Közösségi Összefogás (MKÖ) képviselőjelöltjei szerdán este Dunaszerdahelyen (is) tartottak lakossági fórumot. Tették ezt a szó szoros értelmében, kizárólag az érdeklődőkkel való eszmecserére szorítkozva.

A korábbi kampányok során gyakran találkozhattunk olyan forgatókönyvekkel, hogy valamilyen sztárvendéggel megpróbálják a pártok „becsempészni” a közönséget a rendezvény helyszínére, és a nagyérdemű emellett meghallgatja a jelölteket is. Tegnap ilyenről szó sem volt, csakis a véleménycsere és a tájékoztatás volt a programon, ennek ellenére az érdeklődők megtöltötték a New York kávéházat. A Csallóköz fővárosában nem ez volt az első, és nem is utolsó kampányrendezvény a 22-es lista jelöltjeinek szervezésében. Az asztalnál hatan foglaltak helyet, közülük ketten a Magyar Közösség Pártjából (MKP – Menyhárt József révén elnöki szinten képviselve), négyen az egykori, azóta nevet változtatott Összefogásból.

A bemutatkozások is rövidek voltak. Elsőként Földváry Terézia (27-es sorszámmal indul), Sárosfa polgármestere szólt, aki a település irányítása mellett szívügyének tekinti a magyar kultúra ápolását, otthonában újraszervezte és megerősítette a Csemadok helyi alapszervezetét is. Jó példával jár elöl abban is, hogy portálunk kérdésére válaszolva elmondta, a lista leadása után élt törvény adta jogával, és ma már hivatalosan is magyarul írja a nevét.

Bacsó László, Nyárasd polgármestere (43-as sorszám) településeink egyenrangúsítása érdekében szólt. Úgy véli, a százéves trianoni évfordulóra a felvidéki magyarság egy sikeres összefogással adhat igazán jó választ.

A vállalkozóként és énekesként is sikeres Jánoška Sándor Denisa (87-es sorszám) vegyes házasságból született, de mindig magyar pártokra szavazott, mert a szlovákok elegen vannak gondjaik megoldására. Célja az egészségügy helyzetének javítása, hogy az emberek megkapják a nekik járó orvosi ellátást, amely ma a Szlovákiában létező biztosítási rendszer miatt akadályokba ütközik.

Horváth Zoltán (46-os sorszám) orvos elmondta, hogy már a dunaszerdahelyi önkormányzati választáson a kisközösségi összefogás fontosságát hangsúlyozta városi szinten is, s most lehetőség kínálkozik arra, hogy Csallóköz fővárosa példát mutasson ebből az egész Felvidéknek.

A Smer múltja kizárja a velük való kormányzás lehetőségét

Menyhárt József (5-ös sorszámmal indul) örömét fejezte ki, hogy ezen a listán olyan jelöltek is indulnak egymást erősítve, akik korábban ellenfelek voltak. Örült volna, ha még szélesebb a Magyar Közösségi Összefogás, de az alapelvekből nem engedhettek. Ide tartozik az, hogy nem lehet együtt kormányozni egy olyan párttal, mely 2006-ban képes volt egy nyitrai diáklányt meghurcolni (Zsák Malina Hedvigtől a mai napig nem kért bocsánatot a szlovák állam), majd ezt követte a dunaszerdahelyi szurkolók elleni rendőrségi brutalitás.

Az MKP elnöke a közelmúlt tragikus történései közül Ján Kuciak és kedvese két évvel ezelőtti meggyilkolására emlékeztetett.

Az MKP tudatosította az összefogás szükségességét, hátralépett, megnyitotta sorait. A Fidesszel való stratégiai partnerséget büszkén vállalta, hiszen ennek eredményei a megújuló óvodáink és a gazdaságunkat segítő Baross Terv gyakorlati megvalósulása.

Valós alapokon nyugvó optimizmus

Nagy József (9-es sorszámmal indul) elmondta, kilenc évig politizált a Híd színeiben, volt miniszter, parlamenti képviselő és EP-képviselő is. Miután látta, hogy a tavalyi európai választáson a szlovákiai magyarság nem szerzett mandátumot, a Hídban az összefogást sürgette. Látta, hogy hiába, ezért kilépett a pártból. Ezt követően keresték meg az Összefogás mozgalom képviselői. Az esélyeket tekintve optimista, de keményen meg kell küzdeni a sikerért, minden szavazat fontos. Emlékeztetett arra, hogy az európai parlamenti választásokon a pártok közötti szavazatarányt tekintve az MKP nagyon megverte a Hidat (4,97%–2,6%), s ez az olló a magyarok körében folytatott közvélemény-kutatás szerint december végén már 2,5:1 volt, amihez minden bizonnyal hozzájárul a Kočner-ügy és a himnuszbotrány is.

A szlovákiai kisebbségi helyzettel kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy a ruszin származású Lajčák külügyminiszter szerint a kisebbségeknek átlagon felüli jogaik vannak, Nagy József szerint a Balkánhoz viszonyítva lehet, de szívesen elvinné őt Bolzanóba (Dél-Tirol fővárosa), hogy lássa, milyenek a valódi jogok.

Dunaszerdahely után Csallóközkürtön folytatódott a fórumsorozat, ott már Mózes Szabolcs (2-es sorszám) és a listavezető Bárdos Gyula (ők korábban részt vettek az Igor Matovič vezette Egyszerű Emberek és Független Személyiségekkel folytatott tárgyaláson) is csatlakozott hozzájuk.