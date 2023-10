Robert Ficónak, a Smer-SD elnökének kormányalakítási megbízatása, ahogy eddig is megszokott volt, meghatározott időre szól – jelentette be hétfőn Zuzana Čaputová köztársasági elnök, és hozzátette, hétfőn nemcsak Ficóval, hanem Michal Šimečkával, a Progresívne Slovensko mozgalom elnökével, kedden pedig Peter Pellegrinivel, a Hlas-SD elnökével is találkozik. A következő napokban más pártelnökökkel is találkozik az államfő.

„Az alkotmányból eredő szokásjog alapján Szlovákiában annak a pártnak az elnöke kap kormányalakítási megbízást, aki a legtöbb szavazatot szerezte a választáson. Az államfő feladata, hogy tiszteletben tartsa a választók akaratát, egyúttal biztosítsa az alkotmányos intézmények működését” – jelentette ki az államfő.

Hozzáfűzte, az elkövetkező napokban kiderül, mely pártok képesek parlamenti többséget kialakítani, és ezzel koalíciós kormányt létrehozni.

„Minden választás győztese képvisel egy bizonyos választói közeget, a többi választópolgár akaratát pedig az ellenzéki pártok a parlamentben. Éppen ezért a kormányalakítással nem ér véget a többi párt feladata, ellenkezőleg, megkezdődik a nagyon fontos ellenőrzői szerep betöltése mind a kormány, mind az intézmények irányába” – jegyezte meg.

Az államfő szintén leszögezte, a választás demokratikus és törvényes volt, és köszönetet mondott a választóknak a magas részvételért. Egyúttal a kölcsönös tiszteletre is felhívta a figyelmet.

Bízik benne, hogy a választás eredménye nem módosítja a társadalmi berendezkedést és az igazságos, demokratikus állam kialakítására vonatkozó közös igyekezetet. Čaputová hozzáfűzte, minden parlamenti választás után a társadalom egy része elégedett, egy része pedig csalódott.

Azt mondta, érti egyes állampolgárok félelmeit, és hangsúlyozta, az új kormány legfontosabb feladata az lesz, hogy minél inkább tompítsa a társadalmi ellentéteket.

„A felálló kormány egész Szlovákia kormánya lesz, tehát az összes állampolgárt kell szolgálnia” – hangoztatta az államfő.

