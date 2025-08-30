Százak voltak a Bérletek Éjszakáján

Több száz érdeklődő érkezett a Komáromi Jókai Színház és az Egressy Béni Városi Művelődési Központ Bérletek Éjszakája című közös rendezvényére, a Tiszti pavilon udvarába. Több tucat színházbérlet kelt el. Színművészeink, Presser Gábor – Sztevanovity Dusán – Horváth Gábor: A padlás című félig mese – félig musicaljéből, illetve, Presser Gábor – Adamis Anna: Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című musicaljéből adtak elő részleteket.

Az utóbbi produkcióban elő zenekar is közreműködött, tagjai Pálinkás Andrássy Zsuzsanna zongorista, korrepetitor, Emmer Péter gitáros, Mézes Zoltán basszusgitáros, Varjú Attila dobos voltak. A Gútán született Adamis Anna Kossuth-díjas dalszövegíró augusztus 30-án, szombaton ünnepelte 82. születésnapját. Az esti koncertet Gál Tamás Jászai Mari- és Dosky-díjas színművész, színházigazgató rendezte. A műsorvezetők Molnár Xénia és a Jászai Mari-díjas Mokos Attila voltak.

A padlás szellemei, Bernáth Tamás, Holocsy Katalin, Skronka Tibor és Szebellai Dániel a nézőtér felől érkeztek a Tiszti pavilon szabadtéri színpadára, ahol Béhr Márton, a Jászai Mari-díjas Fabó Tibor, Hostomský Fanni és Matusek Attila csatlakoztak hozzájuk. Elhangzottak az Itt vagyunk, az Örökre szépek, az Enyém a pálya, az Utána repülünk, az Ég és Föld között itt áll a padlás a Szilvásgombóc és a Varázskönyv című dalok.

A Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című muicalből elsőként a Menni kéne című dal csendült fel, majd a Valaki mondja című dalt Béhr Márton, az Arra születtem című dalt Kiss Szilvia, Eszter keresését Holocsy Katalin és Szabó Viktor, A fák is siratják című dalt Holocsy Krisztina, a Ringasd el magad című dalt Matusek Attila és a kórus énekelték. A fináléban az Arra születtünk című dal hangzott el a társulat előadásában.

A Komáromi Jókai Színház négy saját bemutatót tart a színház a 2025/2026-os évadban. Az Egy piaci nap című dráma mellett, zenés darabokat és egy vígjátékot. Színre kerül majd a Szívritmuszavar című koncertszínház, az 1973-as Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című musical és a 4X100 című komédia. Bérletben tekinthető meg a komáromi színpadon a kassai Thália Színház vendégelőadása, az Akár.Akárki című zenés játék dalokkal. Augusztus 15-től tart a bérletvásár. Az ehhez kiadott mindentudó kisfüzetben valamennyi információ megtalálható az előadásokról és a bérletekről, amelyeket a tavalyi árakon kínál a színház. A bérletújítás szeptember 16-ig tart.

Sajtóközlemény/KJSZ/Felvidék.ma