Peter Pellegrini államfő aláírta az alkotmánymódosítást

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Kép forrás Peter Pellegrini, FB

Peter Pellegrini államfő kedden aláírta az alkotmánymódosítást. Az államfő szerint „ilyen hatalmas társadalmi megosztottság idején” komoly jelzés, hogy alkotmányos többséggel támogatnak valamilyen konkrét dolgot a pártok, a politikai paletta mindkét feléről, és ezt tiszteletben kell tartani – tájékoztatta a TASR-t az elnöki hivatal.

A hivatal emlékeztet, hogy

az Alkotmányba bekerül: csak két nem van – férfi és női.

Bővülnek az alkotmányos szociális jogok és a szülői jogok. Az alkotmány ezentúl tiltja a béranyaságot, és leszögezi a férfiak és a nők munkapiaci egyenlőségét.

A módosítás lefekteti Szlovákia szuverenitását az olyan alapvető kulturális-etikai kérdésekben, mint az élet védelme, az emberi méltóság védelme, a magánélet és a családi élet védelme, a házasság, gyerekvállalás és a család védelme, a kultúra és a nyelv védelme, ezekkel összefüggésben az egészségügy és az oktatás területén is.

A változások november 1-jén lépnek életbe.

TASR

