Fürdői borséta, ahol bemutatkozik a honti borvidék

A honti régió borászai mutatkoztak be a Gyűgyön szervezett Fürdői borséta elnevezésű rendezvényen. Április 11-én, szombaton a Korponai és a Lévai járásból kilenc borászat mutatta be finom nedűit a gyűgyi gyógyfürdőkkel övezett promenádon és a Buroš parkerdő sétányain.

A rendezvény célja a helyi és környékbeli borászok bemutatkozása volt. A neves gyógyfürdő évente több borkóstolót szervez, a téli időszakokban az egyes gyógyszállók nagytermei adnak otthont az eseménynek, a tavaszi időszakban pedig kültéren szervezik meg a népszerű eseményt.

Az áprilisi kedvező időjárási viszonyok jó lehetőséget adott arra, hogy a sétálóutca és a parkerdő sétányain is kialakítsanak kilenc állomásból álló borutcát. A gyűgyi borászok mellett a Korponai járás, illetve a Lévai járás borászai vettek részt az eseményen.

Az érdeklődők minden állomáson megkóstolhatták az adott pincészet legjobb borait. A legtöbb bemutatkozó családi pincészet volt, mely alig pár tíz, száz liter bort palackozik évente.

A honti régió megfelelő adottságokkal rendelkezik a szőlőtermesztéshez, s ezáltal a borászkodáshoz A minőségi vulkanikus talaj kitűnő táptalaja a szőlőtermesztésnek. Könnyed és szép borok készíthetőek a térségben.

Az őshonos szőlőfajták mellett nemesített szőlőfajtákkal is kísérleteznek a térségben. Több állomáson kóstolható volt a peszeki leányka borfajta. Mint az egyik borászat tulajdonosa elmondta, a tipikusan a Garam mentére jellemző bor egyre inkább teret hódít a Korponai járás és a Nagykürtösi járás borvidékein is. A javarészt vulkánikus eredetű talaj megfelelő szőlőtermesztésre.

Amint a Lévai járásbeli Hontnádásról érkezett borász kifejtette, a 2025-ös év időjárásilag megfelelt a szőlőtermesztésnek, kiváló borok készültek tavaly. Ellenben 2024-ben az igen meleg nyári időszak hatással volt a szőlőtermesztésre, sok helyen már augusztus folyamán kénytelenek voltak leszüretelni a termést. Mindamellett két évvel ezelőtt igen magas cukortartalma volt a szőlőből készül nedűknek, ez a minőségüket rontotta.

A térségben is egyre népszerűbb a vegyszermentes szőlőtermesztés. Gyűgyön több borász is kínált vegyszer használata nélkül termesztett szőlőből készült borokat. A hagyományos borfajták mellett nemesített borok is megtalálhatóak voltak. Ide tartozik az egyre népszerűbb Hibernál, avagy a Dunaj borfajta.

A nagy hagyományokkal rendelkező borászok mellett az alig pár éve létrehozott családi pincészet is bemutatkozott. Ilyen volt az egegi Kirtch pincészet, amely a 2020-as évek elején jött létre.

A borkóstoló mellett délután gyetvai népzenészek húzták a talpalávalót. A gyógyszállók vendégei mellett a helyi és a környékbeli települések, köztük magyarok lakta községek lakossága is megjelent az eseményen.

Az idei évben a térségben több jelentősebb borkóstolóra került sor. Június folyamán például újraszervezik a Honti Borút elnevezésű eseményt,

melyhez a Korponai járás falvaiban működő pincészetek mellett az Ipolyság környéki magyar falvak borászai is csatlakoznak. Idén június 19-én és 20-án szervezik meg a több település bevonásával az eseményt. A Honti Borútról ITT és ITT számoltunk be.

Pásztor Péter/Felvidék.ma