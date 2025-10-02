Home Kitekintő „Az ukrán elnöknek is tisztelettel kell beszélnie Magyarországról”
Kitekintő

„Az ukrán elnöknek is tisztelettel kell beszélnie Magyarországról”

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: Szijjártó Péter, Facebook)

Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek is tisztelettel kell beszélnie Magyarországról, különösen úgy, hogy országa nagyban függ az Európai Unió támogatásaitól – írta Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön az X-en.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az ukrán elnök friss nyilatkozatára reagálva leszögezte, hogy Magyarországnak és a magyar embereknek jár a tisztelet.

„Még Zelenszkij elnöktől is elvárjuk, hogy a tisztelet hangján beszéljen Magyarországról, a magyarokról”

– közölte.

„Különösen úgy, hogy Ukrajna nagymértékben függ az Európai Unióból érkező támogatásoktól” – folytatta.

„Márpedig európai uniós döntések nincsenek Magyarország nélkül, ha tetszik ez neki, ha nem”

– mutatott rá.

Volodimir Zelenszkij csütörtökön úgy nyilatkozott, hogy támogatni kellene Donald Trump amerikai elnök arra vonatkozó felhívását, hogy Európa ne vásároljon orosz kőolajat.

„Rövidlátás lenne szembemenni az Egyesült Államokkal – és a magyaroknak ezt világosan érteniük kell. Az Egyesült Államokból és más partnerektől származó energia képes betölteni az űrt az európai piacon”

– mondta.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Kreml: Moszkva reagálni fog arra, ha Ukrajna Tomahawkokat...

Pénteken kezdődnek a képviselőházi választások Csehországban

Vasárnap kezdődik a sakk-Európa-bajnokság 

A lengyel kormány boszorkányüldözésének egyelőre megálljt parancsolt az...

Nemzetközi konferencia az Orosz Világról, a „Russzkij Mir”-ről...

Ukrajna felvétele ügyében nem lehet megkerülni Magyarországot

Az EU folyósította Ukrajnának a G7-hitel újabb részletét

A déli határzárral Magyarország több mint egymillió illegális...

Kreml: rossz ötlet az európai „drónfal” létrehozása

Csehország nem engedi be területére az orosz diplomata-útlevéllel...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma