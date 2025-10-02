„Az ukrán elnöknek is tisztelettel kell beszélnie Magyarországról”

Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek is tisztelettel kell beszélnie Magyarországról, különösen úgy, hogy országa nagyban függ az Európai Unió támogatásaitól – írta Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön az X-en.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az ukrán elnök friss nyilatkozatára reagálva leszögezte, hogy Magyarországnak és a magyar embereknek jár a tisztelet.
„Még Zelenszkij elnöktől is elvárjuk, hogy a tisztelet hangján beszéljen Magyarországról, a magyarokról”
– közölte.
„Különösen úgy, hogy Ukrajna nagymértékben függ az Európai Unióból érkező támogatásoktól” – folytatta.
„Márpedig európai uniós döntések nincsenek Magyarország nélkül, ha tetszik ez neki, ha nem”
– mutatott rá.
Volodimir Zelenszkij csütörtökön úgy nyilatkozott, hogy támogatni kellene Donald Trump amerikai elnök arra vonatkozó felhívását, hogy Európa ne vásároljon orosz kőolajat.
„Rövidlátás lenne szembemenni az Egyesült Államokkal – és a magyaroknak ezt világosan érteniük kell. Az Egyesült Államokból és más partnerektől származó energia képes betölteni az űrt az európai piacon”
– mondta.
MTI/Felvidék.ma