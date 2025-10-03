Fülöp Antal: Az elszabadult harsona

A Vámbéry Polgári Társulás gondozásában megjelent Fülöp Antal regénye Az elszabadult harsona címmel.

1989 októberében a „bársonyos forradalom”, közel ötven éven át tartó elnyomó bolsevik rendszert szüntet meg Közép-Európában, így Szlovákiában is. Az „Elszabadult harsona” című regény ezt az időszakot dolgozza fel: a váratlanul fölszabadult légkörben a polgároknak újra kell tanulniuk a diktatúra alatt elfelejtett szabadságot.

A regény olvasása közben látjuk, hogy ez nem is olyan könnyű feladat! Hiszen az ötven évig tartó parancsuralmi rendszer – mondhatni – kiölte a ( korábbi): „elvtársakból” a szabad és önálló gondolkozás és döntések hajlamát és képességét.

Ez lépten-nyomon furcsa magatartásformákat okoz, amely gyakran meglepő emberi reakciókban nyilvánul meg. Ezek az gyakran mulattató magatartásformák adják a regény komikumát. De olyan komikum ez, amely mögött egy rettenetesen pusztító kommunista múlt tátong. Majd 1990-ben ehhez társul még Szlovákia nyugati határainak megnyitása, és ezzel , a „vasfüggöny” innenső (kommunista) térségében: stratégiailag (szándékosan) sötétre festett Nyugat-kép szertefoszlása.

