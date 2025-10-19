Tőzsér Árpádot is köszöntik a Bécsi Napló legújabb számában

Gazdag tartalommal került az olvasók elé a Bécsben szerkesztett, de a világ minden sarkában élő magyarokhoz szóló Bécsi Napló legújabb, szeptember-októberi száma. A 46. évfolyamában járó folyóirat idei 5. számában egyaránt jelen van a külpolitika, az osztrák belpolitika és a határon túl élő magyarság életének közel minden eseménye.

Az első oldalon Katona András szegedi jogász terjedelmes cikkben elemzi a jelenlegi magyar belpolitikai helyzetet, a politikai küzdelmek rendszerét, a Magyar Péter-jelenséget és az Orbán kormány kormányzási referenciáit. T.Kovács Péter a visegrádi együttműködés jövőjének kilátásait részletezi. Martos Péter Füge a Nyugatnak vagy új világrend? címmel széles rálátást nyújt a világban most aktuális történésekre.

A további oldalakon többek között közlik a Bécsi Napló által meghirdetett irodalmi pályázat feltételeit. Majd Másréti Kató Zoltán Demokrácia-deficit az USA-ban című írásában Donald Trump aktuális tetteit, elnöki rendeleteit veszi górcső alá. Keszég Kornél Németországi változások című elemzésében a németországi választások utáni állapotokat részletezi, különös tekintettel arra, hogy a választópolgároknak milyen elvárásaik vannak a következő időszakban, hiszen Németországot eluralták a migránsok, veszélybe került a közbiztonság, megugrott az infláció, emelkedtek a fogyasztói árak minden tekintetben. Paládi Renáta az egyre veszélyesebb orosz-ukrán háború eseményeit taglalja, kitérve arra, hogy a tragikus események mellett Ukrajna egyre inkább törekszik az Európai Unió tagja lenni. Csinta Samu szintén a romániai társadalmi nehézségeket írja körül Drónveszély és növekvő infláció Romániában című írásában. Tómó Margaréta pedig arról ír, hogy Szerbia egyre jobban távolodik az Európai Uniótól.

Deák Ernő részletes interjút készített Petar Tyrannal, a burgenlandi horvát népcsoport elnökével történelmi gyökereikről, jelenlegi közösségi életükről és jövőbeli kilátásaikról. Fetes Kata rendszeres rovatában, a Nemzetközi sajtószemlében ezúttal három kishírt közöl a világ tudományos életéből. Zolcer János a muravidéki magyarok nagyon sajátos életéről, viszonyairól ír, egyként körüljárja a gazdasági viszonyokat és a magyar identitásuk kérdését is.

Száraz Pál felvidéki költő, író köszönti pályatársát, a 90 éves Tőzsér Árpádot, végigveszi irodalmi pályáját, kitüntetéseit és elemzi legutóbb, a Budapesti Parnasszus Könyvek Kiadónál megjelent Újabb szempontok az idő cáfolatában című kötetét. Gömöri György megemlékezik a termékeny műfordító, Kerényi Grácia születésének 100. évfordulójáról. Köszöntik Szakály Sándort, a neves történészt, aki nemrég Magyar Örökség díjban részesült, és búcsúznak a közelmúltban elhunyt Frideczky Jánostól, Felvidék nagyonalú mecénásától, a nagymúltú, de a háború után betiltott Pozsonyi Casinó újraindítójától és számos nemes kezdeményezés, támogatás megvalósítójától a Felvidéken és Pozsonyban.

Luka László Ján Pista levele című írásában az 1956-os forradalom és szabadságharc kapcsán feleleveníti miként segítették egymást a külföldre emigrált magyar fiatalok. Fried István Egy „kisebbségi kulturális közmunkás” könyve címmel recenziót közöl a nemrég körünkből eltávozott felvidéki Máté László Tiszta beszéd című könyvéről. Ugyancsak recenziót közölnek Ádám Tamás Kocsmadalok (szonettek) című balladás regényéről. Korchma Zsombor a bécsi Burgtheaterben bemutatott Az emberiség végnapjai című színházi előadást részletezi írásában. Az Ausztria legújabb hitelminősítése című elemzésben a Moodys hitelminősítő intézet Ausztriára vonatkozó értékeléséről és az ország további gazdasági kilátásairól írnak. Ádám Ágnes Hofbauer Bankós Adrien könyv- és papírrestaurátorral készített érdekes interjút szakmájáról, képeiról, a munkájával kapcsolatos kihívásokról. Figyelemreméltó életutat mutat be Margarete Wagner Fesler Ignác Aurél íróról, történészről készült tanulmányában. Deák Ernő A Bécsi Napló előtörténetéből című írásában bemutatja a jelenlegi Bécsi Napló elődjét, amely 1946-47-ben jelent meg.

A Bécsi Napló idei 5. számát a felvidéki gyökerekkel rendelkező, Pozsonyban született, majd Burgenlandban letelepedett és alkotott Karal Viola képzőművész nagyon dekoratív, sokat mondó, a hétköznapi élet különféle szegmenseit megörökítő grafikáival illusztrálták.

A felsoroltakon kívül még számos írás, tanulmány és több vers teszi olvasmányossá, tartalmassá a Bécsi Napló legutóbbi számát. Kellemes olvasást, jó szórakozást kívánunk hozzá!

