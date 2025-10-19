Igazolt mammográfiai központ lett a lévai kórházban

A mellrák a világban, így nálunk is sajnos nagyon sok nőt érint. A statisztikák szerint a női népesség minden 8-9. tagját sújtja ez a nem ritka betegség. Októberben, amelyet a Mellrák elleni küzdelem hónapjává nyilvánítottak, számos rendezvénnyel hívják fel a figyelmet a betegség megelőzésére, mert megfelelő vizsgálatokkal, ellenőrzésekkel, szűrésekkel a mellben kialakuló tumor idejében felismerhető. A korai stádiumban felismert és megkezdett kezelés pedig az elsődleges feltétele a teljes gyógyulásnak.

Dél-Szlovákia lakossága körében kimutatottan magas a daganatos megbetegedések, a különféle rákfajták előfordulása. A vastagbélrák, a végbélrák, a tüdőrák mellett vezető a mellrák.

Ennek korai felismerésében segít az Agel lévai kórházában kialakított mammográfiai központ, amelyet immár igazolt, certifikált központként tartanak nyilván.

A legutóbb beszerzett mammográfiai berendezés nagyon pontos eredményeket képes felmutatni, a vizsgálatok jóval kisebb sugárzási terheléssel járnak, és az esetlegesen előforduló csomók, daganatok ábrázolásánál rendkívüli minőségű képet mutat.

A lévai kórházban a mammográfiai kivizsgálásra a várakozási idő két hét. A kivizsgálás a felújított radiológiai rendelőben történik. Valamennyi kivizsgálást két radiológiai szakember értékeli. Az eredményt egy héten belül megküldik a páciens körzeti orvosának. Richard Dubovský a radiológiai osztály főorvosa arról is beszámolt, hogy amennyiben a műszer valamilyen elváltozást mutat ki, a pácienst azonnal visszahívják további kiegészítő vizsgálatokra.

Szlovákiában évente 3400 új esetet diagnosztizálnak. Míg a múltban ez a betegség leggyakrabban a 65 és 69 év közötti nőknél fordult elő, az utóbbi években az új megbetegedések 30 százalékát a 35 év körülieknél mutatják ki.

A korai diagnosztizálás első feltétele a mammográfiai kivizsgálás, amelyet az orvosok az egészséges nőknél is két évente ajánlanak. Ez a szűrés a legkisebb csomót, elváltozást is kimutatja, amely még tapintással sem érzékelhető és semmiféle nehézséget nem okoz.

A szűrések eredményeként 30 százalékkal csökkent a mellrákos megbetegedések aránya. Erről Oľga Birčáková, a lévai kórház radiológiai osztályának orvosnője tájékoztatott.

(BM/Felvidék.ma/Teraz.sk)