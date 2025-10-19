XIII. Márton-napi Libagaliba Nagytárkányban

Ismét benépesült Nagytárkány, ahol immár tizenharmadik alkalommal rendezték meg a Márton-napi Libagaliba Fesztivált és a hazai termékek vásárát. A rendezvény idén is a helyi hagyományok, a közösségi összetartozás és a gasztronómiai élmények ünnepe volt.

A fesztivál színpadán egymást követték a kulturális programok: a nagytárkányi óvoda és iskola diákjai, néptáncegyüttesek és citerások léptek fel, valamint a Debreceni Egyetem hallgatói is színesítették a műsort.

A nap fénypontjai közé tartozott a Komár László Emlékzenekar, Sasvári Sándor és a Jana Band koncertje, akik fergeteges hangulatot varázsoltak a fesztivál zárásaként.

Főzőverseny a liba jegyében – Kaldeneker György a zsűri élén

A nap egyik legnagyobb érdeklődésre számot tartó eseménye a hagyományos libás főzőverseny volt, ahol a csapatok különféle libából készült ételekkel – pörköltekkel, levesekkel és sültekkel – mérték össze tudásukat.

A zsűri elnöke Kaldeneker György, a neves gasztronómiai szakember, televíziós séf és receptíró volt, aki nagy lelkesedéssel értékelte a versenyzők munkáját.

Mint elmondta: „a Libagaliba nem csupán egy gasztronómiai esemény – ez a közösség és a hagyomány ünnepe, ahol az ízeken keresztül az összetartozás is megerősödik.”

A verseny végül szoros küzdelemben dőlt el. A főzőverseny győztese a Királyhelmeci Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola perbenyiki csapata lett, akik egy komplett menüsorral készültek. Fogásaik közül különösen kiemelkedett a libamellből készült indiai tikka masala, amelyhez frissen sült naan kenyeret tálaltak. A zsűri nemcsak az ízek harmóniáját, hanem az ötletes tálalást és a precíz kivitelezést is méltatta.

A Magyar Szövetség is jelen volt – személyes találkozás a megyei képviselőkkel

A fesztiválon a Magyar Szövetség is bemutatkozott egy prezentációs sátorral, ahol az érdeklődők személyesen találkozhattak a Kassa megyei képviselőkkel, kérdezhettek tőlük, és megismerhették a szervezet eddigi eredményeit és jövőbeli terveit.

A standnál jelen voltak a Tőketerbesi járás képviselői: Furik Csaba, Juhász János, Kopasz József, Pandy Péter, Pataky Károly, Sačko Géza és Želinsky József, akik szívesen beszélgettek a látogatókkal a megye fejlesztési programjairól.

A bemutatott tájékoztatók szerint az elmúlt időszakban közel 500 000 euró támogatás jutott a régió kulturális és közösségi rendezvényeire, többek között magára a Libagaliba Fesztiválra is.

Emellett 40 kilométernyi útszakasz újult meg, a Zétényi híd felújítása is megkezdődött, és több millió eurót fordítottak az oktatási intézmények korszerűsítésére. A közlekedés fejlesztése sem maradt el – Kassa megyében évente 34 millió euró támogatás segíti a regionális és helyi buszjáratokat, hogy azok megbízhatóbbak és elérhetőbbek legyenek.

Közösen építjük a jövőt

A Magyar Szövetség képviselői hangsúlyozták: céljuk, hogy a magyar közösségek hangja erősen és hatékonyan jelenjen meg a megye döntéshozatalában, és a fejlesztések valóban a régió lakosait szolgálják. A jövő tervei között szerepel a királyhelmeci uszoda megépítése, a Bodrogközi kerékpárutak bővítése, valamint a perbenyiki középiskola turisztikai és oktatási fejlesztése.

Ahogyan a sátorban is olvasható volt:„eddigi eredményeink nem valósulhattak volna meg az Önök támogatása nélkül. Köszönjük a bizalmat és az együttműködést!”

A XIII. Márton-napi Libagaliba Fesztivál ismét bebizonyította, hogy a közösség, a hagyomány és a fejlődés kéz a kézben járnak – legyen szó egy tál forró libalevesről, egy jóízű beszélgetésről vagy éppen a régió jövőjének építéséről.

TI/Felvidék.ma