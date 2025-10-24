Home Itt és Most Negyedik próbálkozásra sem sikerült megnyitni a rendkívüli ülést
Negyedik próbálkozásra sem sikerült megnyitni a rendkívüli ülést

Fotó: TASR

Negyedik nekifutásra sem sikerült megnyitni pénteken reggel a Samuel Migaľ (független) beruházási, régiófejlesztési és informatizációs miniszter leváltására kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülést.

A törvényhozásban két próbálkozás volt csütörtökön (október 23.), kettő pedig pénteken reggel. Mindannyiszor határozatképtelen volt a parlament, az utolsó kísérletnél már csak 48-an jelentkeztek be, ezzel szemben legalább 76 szavazatra lett volna szükség. Így ezt a programpontot átsorolják a következő parlamenti ülésszakra.

Az ülést az ellenzéki Progresívne Slovensko (PS) kezdeményezte, a párt kifogásolja az uniós alapok gyenge felhasználását, az uniós alapok befagyasztását a települések számára, de főleg a slovensko.sk oldal működtetésére kiírt informatikai közbeszerzési pályázatot.

Migaľ kitart amellett, hogy minden kérdést részletesen tisztázott a vitatott pályázattal kapcsolatban. Azt nyilatkozta, készen állt arra is, hogy részt vegyen a leváltásáról szóló rendkívüli ülésen, és megvédje az igazát.

TASR/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

