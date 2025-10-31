Az öt rossz és öt jó a Magyar Szövetségben

A Magyar Szövetség érsekújvári járási elnöksége legutóbbi ülését Köbölkúton tartották. A magyar párt tagjai értékelték az elmúlt időszak politikai munkáját és meghatározták a közeljövő feladatait. A rendezvényen a megjelenteket Bolya Szabolcs járási elnök köszöntötte, majd Gubík László, a párt országos elnöke tartott átfogó beszédet, amelyben az „öt rossz és öt jó politikája” mentén elemezte a Magyar Szövetség helyzetét és stratégiáját.

Bolya Szabolcs járási elnök az elnökség ülésén köszöntötte a meghívott vendégeket, Gubík László országos elnököt és Herman Barbarát, a párt járási menedzserét.

„Az ülés legfontosabb feladata volt az elmúlt időszak kiértékelése és felkészülés a következő időszak feladataira. Elkezdtük a felkészülést a jövő évben esedékes helyi és megyei önkormányzati választásokra” – nyilatkozta a Felvidék.má-nak Bolya Szabolcs.

Az „öt rossz és öt jó politikája”

Mint megtudtuk, Gubík László előadásában nyíltan beszélt a hibákról és kihívásokról, de egyúttal hangsúlyozta azokat az eredményeket is, amelyekre a mozgalom építhet.

Az „öt rossz” között említette a belső bizalmatlanságot és a szervezeti kommunikáció hiányosságait, az egyes térségek közti koordináció gyengeségét, a fiatalok bevonásának nehézségeit, valamint azt, hogy a Szövetség időnként túlságosan reagáló, nem pedig kezdeményező szerepben lépett fel a politikai térben.

Az „öt jó” között viszont Gubík a közösségi egység megerősödését, a politikai hitelesség megőrzését, az önkormányzati bázis stabilitását, a fiatal generációk fokozatos megjelenését a közéletben, valamint a stratégiai partnerségek építését emelte ki.

Kiemelte továbbá: ezek adják a jövő alapját, amelyekre a Magyar Szövetség az országos politizálásban és a közösségszervezésben egyaránt támaszkodhat.

A beszédet követően élénk és konstruktív vita bontakozott ki, amelyben a járási vezetők és helyi szervezetek képviselői is megfogalmazták javaslataikat. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a párt célja továbbra is a felvidéki magyar közösség érdekeinek hatékony képviselete, valamint a fiatalabb generációk aktívabb bevonása a közéletbe.

Az ülés lezárásaként a jelenlévők megerősítették elkötelezettségüket a közös munka és az együttműködés mellett, hangsúlyozva: a Magyar Szövetség jövője az összefogásban, a párbeszédben és a közös felelősségvállalásban rejlik.

Gubík László: „Őszinte, konstruktív beszélgetés zajlott”

Az ülést követően Gubík László, a Magyar Szövetség országos elnöke pozitívan értékelte a találkozót. A Felvidék.má-nak elmondta, konstruktív, jó beszélgetés volt, „ahogy egy járási fórumon az lenni szokott”.

„Örülök, hogy meghallgathattam a helyiektől a helyzetértékelést, hiszen szinte az egész járás képviseltette magát. Szóba kerültek a mindennapi életet érintő témák, a kabócainvázió okozta kellemetlenségektől kezdve a Vadas-fürdő nyári nehézségein át a kürti szélturbinák körüli vitákig” – fogalmazott az elnök.

Hangsúlyozta, hogy az őszinte, reális párbeszéd elengedhetetlen a közösségi politizálásban.

„Én szeretem az őszinte beszédet, és fontosnak tartom, hogy tudjuk, milyen állapotban vagyunk szervezetileg és emberileg. Ezt nem lehet íróasztal mellől megítélni, csak személyes találkozások során, amikor közösen beszéljük meg a történéseket és alakítjuk a stratégiát” – mondta.

Gubík László elmondta, hogy a járási fórumok sorát tovább kívánja folytatni, mert ezek teremtenek valódi kapcsolatot a párt vezetése és a tagság között.

„Egy év van hátra az önkormányzati választásokig, ezért most különösen fontos, hogy minden térségben aktív párbeszédet folytassunk. Úgy gondolom, ma este ez történt, és pozitívan értékelem az ülés hangulatát és eredményét – zárta értékelését a pártelnök.

HE/Felvidék.ma