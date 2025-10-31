Home Itt és Most Az államfő szerint az oktatás a konfliktusok erőszakmentes kezelésének egyik alapja
Itt és Most

Az államfő szerint az oktatás a konfliktusok erőszakmentes kezelésének egyik alapja

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: pravda.sk

A megfelelő oktatás az egyik alapfeltétele a konfliktusok erőszakmentes megoldásának és diplomáciai úton történő kezelésének – jelentette ki újságíróknak Peter Pellegrini államfő az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) Általános Konferenciájának 43. ülésszakán Szamarkandban.

Szlovák államfő először vesz részt ezen a konferencián, Pellegrini emellett kétoldalú megbeszéléseket is folytat. „Nagyon örülök, hogy ilyen magas szinten képviselhetjük Szlovákiát, és hogy az oktatási miniszter is jelen van, mert ez is mutatja, hogy az oktatást valóban kiemelt területnek tekintjük” – mondta Pellegrini.

Hozzátette,

az oktatásnak olyan kihívásokkal kell szembenéznie, amelyeket néhány éve még elképzelni sem tudtunk.

Tomáš Drucker oktatási miniszter szintén azt emelte ki, hogy a közösségi média kihívásokat jelent a gyerekek és fiatalok egészséges lelki fejlődése szempontjából.

A mesterséges intelligenciát (AI) nagy lehetőségnek tekinti, azonban szintén kihívások elé állítja a társadalmat. Az élet minden területén segítséget jelenthet, de a használatára fel kell készíteni a gyerekeket és a fiatalokat, nehogy később olyan káros hatásai legyenek, mint a közösségi médiának.

Az UNESCO konferenciája november 13-ig tart. Pellegrini részt vett a csütörtöki (október 30.) megnyitón, majd Shavkat Mirzijojev üzbég, illetve Alekszandar Vucsics szerb elnökkel tárgyalt. Pénteken találkozott Audrey Azoulayjal, az UNESCO főigazgatójával.

Tervei között szerepel a RedBridge nemzetközi iskola felkeresése, melynek igazgatója a szlovák Lucia Ščipová. Szombaton (november 1.) tér vissza Szlovákiába. A főigazgató kezdeményezésére az UNESCO konferenciájának egyik fő programja az „Education for Peace” (Békére nevelés). Az UNESCO 80 éve alakult.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Az államünnepek többségén ezentúl nyitva lesznek az üzletek

Magyarul is tájékoztatni fogják az időseket, hogy megvédjék...

Elkészült az energiatámogatási rendszer

A nővérek jövőre havi 250 euró juttatást kapnának...

Tényellenőrzik a cseh és a szlovák történelmmel kapcsolatos...

A miniszterek elleni bizalmatlansági indítványokról csak novemberben döntenek

A Leo Express egy év alatt csaknem 2,8...

A rendőrség kéri: temetőlátogatás közben mindenki vigyázzon az...

Ideiglenesen leállítják az állami e-szolgáltatások modernizálási projektjeit

A Janaf visszautasítja a Slovnaft szerződésszegésre vonatkozó állításait

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma