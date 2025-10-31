Az államfő szerint az oktatás a konfliktusok erőszakmentes kezelésének egyik alapja

A megfelelő oktatás az egyik alapfeltétele a konfliktusok erőszakmentes megoldásának és diplomáciai úton történő kezelésének – jelentette ki újságíróknak Peter Pellegrini államfő az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) Általános Konferenciájának 43. ülésszakán Szamarkandban.

Szlovák államfő először vesz részt ezen a konferencián, Pellegrini emellett kétoldalú megbeszéléseket is folytat. „Nagyon örülök, hogy ilyen magas szinten képviselhetjük Szlovákiát, és hogy az oktatási miniszter is jelen van, mert ez is mutatja, hogy az oktatást valóban kiemelt területnek tekintjük” – mondta Pellegrini.

Hozzátette,

az oktatásnak olyan kihívásokkal kell szembenéznie, amelyeket néhány éve még elképzelni sem tudtunk.

Tomáš Drucker oktatási miniszter szintén azt emelte ki, hogy a közösségi média kihívásokat jelent a gyerekek és fiatalok egészséges lelki fejlődése szempontjából.

A mesterséges intelligenciát (AI) nagy lehetőségnek tekinti, azonban szintén kihívások elé állítja a társadalmat. Az élet minden területén segítséget jelenthet, de a használatára fel kell készíteni a gyerekeket és a fiatalokat, nehogy később olyan káros hatásai legyenek, mint a közösségi médiának.

Az UNESCO konferenciája november 13-ig tart. Pellegrini részt vett a csütörtöki (október 30.) megnyitón, majd Shavkat Mirzijojev üzbég, illetve Alekszandar Vucsics szerb elnökkel tárgyalt. Pénteken találkozott Audrey Azoulayjal, az UNESCO főigazgatójával.

Tervei között szerepel a RedBridge nemzetközi iskola felkeresése, melynek igazgatója a szlovák Lucia Ščipová. Szombaton (november 1.) tér vissza Szlovákiába. A főigazgató kezdeményezésére az UNESCO konferenciájának egyik fő programja az „Education for Peace” (Békére nevelés). Az UNESCO 80 éve alakult.

