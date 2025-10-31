Home Ajánló A legjobb hazai koncertek minden vasárnap az M2 Petőfi TV-n
A magyar zene elkötelezett támogatójaként az M2 Petőfi TV novemberben különleges koncertélményekkel várja a zenekedvelőket. Vasárnap esténként 22 órától a hazai zenei élet legkiemelkedőbb előadói varázsolják az élő zene páratlan hangulatát a nézők otthonába.

 November 3., vasárnap, 22:00 – Ismerős Arcok jubileumi koncert

A Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar közreműködésével adott koncerten a Máté Péter- és Petőfi Zenei Díjjal elismert Ismerős Arcok 25 éves pályafutását ünnepli. A zenekar meghívott barátaival együtt idézi fel a negyedszázad legemlékezetesebb dalait, amelyekben őszinte érzelmek és elgondolkodtató üzenetek kerülnek felszínre.

November 9., vasárnap, 22:00 – „Háború van” – Bereményi Géza és Másik János koncertje a Magyar Zene Házában

A koncertfilm Cseh Tamás 80. születésnapjára emlékezve valósult meg. A legendás dalok segítségével Bereményi Géza és Másik János egy különleges estét varázsoltak a színpadra, amelyben a félszavakból is értett élet, a humor és a mély gondolatok egyaránt helyet kapnak.

November 16., vasárnap, 22:00 – Neumann Balázs Trió és sztárvendégek a Magyar Zene Házában

A Szavaknál több című lemezbemutató koncerten a Neumann Balázs Trió magyar költők verseit zenésítette meg. A jazz-zongoraművész által vezetett formációhoz vendégművészek csatlakoznak: énekesek, harmonikás, szárnykürtös, szopránszaxofonos és színművész is szerepel a programban. Az est a versek tiszteletére írt zenék varázslatos elegyét hozza el a nézőknek.

November 23., vasárnap, 22:00 – Magna Cum Laude 25 – jubileumi koncert

A zenekar negyedszázados pályafutását ünneplő koncerten felcsendülnek a Petőfi Zenei Díjas zenekar legnagyobb slágerei – köztük a Vidéki sanzon, a Pálinka-dal vagy a Színezd újra. A lendületes rockhangzás, a frontember, Mező Misi összetéveszthetetlen hangja és a látványos színpadi produkció emlékezetes koncertélményt ígér.

Az M2 Petőfi TV karácsonyig vasárnap esténként a magyar zene legjavát kínálja, az elmúlt évek legnagyobb hazai koncertjeit hozva el a nézőkhöz.

