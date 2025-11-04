Hétfőn ülésezett Nyitra Megye Önkormányzata. A képviselő-testületi ülés legfontosabb napirendi pontja a megye 2026. évi költségvetésének jóváhagyása volt. Farkas Iván, a Magyar Szövetség Nyitra megyei képviselőcsoportjának elnöke szerint a kedvezőtlen külső körülmények – konszolidáció, lassuló gazdaság – ellenére merész, de vállalható költségvetése lesz Nyitra megyének 2026-ban.

Mint azt a legfrissebb bejegyzésében írta, a költségvetés kiegyenlített, a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt 355 millió euró szerepel. Hozzátette, az idei évhez képest a megyére eső részadó 5 millió euróval csökken, ám a konszolidáció intézkedéseinek köszönhetően az adóbevételek megnövekednek 16 millióval.

Farkas Iván szerint

Nyitra megye merész vállalása, hogy jövőre a kiadásokból 63 millió eurót szán beruházásokra. Ebből 30 milliót a megyei utak fejlesztésére, biztonságuk növelésére, 9 milliót az oktatási infrastruktúra fejlesztésére, míg 6,5 milliót a szociális infrastruktúra fejlesztésére szán.

„Az egyik legfontosabb hír, hogy a megye által fenntartott oktatási, szociális, egészségügyi és kulturális intézmények 2026-ban elégséges pénzügyi kerettel számolhatnak, üzemeltetésük zökkenőmentes lesz” – emelte ki. Hozzátette, a megyei támogatási keretek változatlanok maradnak, egyedül a régiófejlesztési ügynökségeknek (RRA-k) szánt megyei támogatás csökken jelentős mértékben. „A kultúrára, sportra és egyéb területekre szánt keretek az idei szinten maradnak sőt, a Leader-társulások éves kerete megnő. Ám a legkedvezőbb hír a településvezetők számára az, hogy a településeknek szánt évi 5 ezer eurós megyei támogatás marad, vagyis Nyitra megye mind a 354 települése jövőre is számolhat ezzel az összeggel” – hívta fel a figyelmet.

Farkas Iván megjegyezte, az utóbbi években számos testületi ülésen vagy a megye más szerveiben foglalkoztak az állami szintű közlekedési infrastruktúra fejlesztésének elmaradásával Nyitra megye területén.

„A drága közlekedési beruházások a megyénket elkerülik, más, északabbra elhelyezkedő megyék voltak és vannak ily módon kiemelve”

– húzta alá. Ezért a testületben megvitatták a felsőbb rendű, állami közlekedési infrastruktúra állapotát Nyitra megyében és a fejlesztések látványos elmaradását. Farkas Iván szerint különösen a Nagysuránytól és Lévától délre eső területeken szembetűnő ez a stagnálás. Hozzáfűzte, Nyitra az egyetlen megyeszékhely, mely nem rendelkezik villamosított vasúti pályával. Nyitra megyén nem halad át autópálya és itt van a legrövidebb gyorsforgalmi út – sorolta a hiányosságokat. Kifejtette, a megye területén található két folyami kikötő, Komáromban és Párkányban sem kihasznált, fejlesztési tervek nélküli.

Az elmaradt állami beruházások miatt a megyei képviselő-testület hosszas vitát követően két határozatot fogadott el, amelyben azt kérik a megye elnökétől és a megyei hivatal igazgatójától, hogy erőteljesen lobbizzanak a szlovák kormánynál az R7-es gyorsforgalmi út mihamarábbi megépítéséért a Gelle és Nagysurány közötti szakaszon. Továbbá azt kérik, a megye elnöke hívja meg a közlekedési tárca vezetőjét, Jozef Rážt, hogy a megyei önkormányzat tagjai megvitathassák vele az állami közlekedési infrastruktúra állapotát Nyitra megye területén és mutassa be terveit, melyek előkészítése már elkezdődött, vagy jelenleg is zajlik.

Farkas Iván bejegyzésében még megjegyezte, a Komáromi Duna Menti Múzeum igazgatója, Paterka Pál a múlt héten benyújtotta lemondását, ezért a megyei testület határozatba foglalta az igazgatói tisztség pályázatának meghirdetését a megüresedett tisztségbe, mely heteken belül nyilvánosságra kerül.

SZE/Felvidék.ma